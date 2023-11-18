Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? Yeniden hesaplandı, tüm rakamlar belli oldu!
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam için geri sayım başladı. Ocak ayında en düşük memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı için hangi rakamlar masada olacak? İşte yeniden hesaplanan o rakamlar...
Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Aralık ayı başında Kasım enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli kök maaş zammı ve memur maaşları artışları büyük oranda belli olacak.
Ocak başında da 6 aylık enflasyon oranının TÜİK tarafından duyurulmasıyla refah payı hariç nihai emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek. Emeklilerin merakla beklediği sorular şu: Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.
Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplara göre; 4 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Yani bundan sonra enflasyon rakamları sıfır çıksa dahi bu zam oranları kesinleşmiş oldu.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI ARALIK BAŞINDA BELLİ OLACAK
4 Aralık Pazartesi TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamların açıklanması sonrası 5 aylık enflasyon oranı yani emekli ve memur zammı büyük oranda belli olacak. Refah payı hariç nihai zam oranı Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyonu sonrası kesinleşecek.
OCAK ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI
Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları kesinleşecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Son dönemde bu rakamların üzerine refah payı veriliyor.
Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.
MERKEZ BANKASI KASIM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI YAYIMLANDI
Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23 oldu. Yıl sonu dolar tahmini de 30 liraya fırladı. Yeni enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1887,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
Yüzde 67,23'lük yeni enflasyon tahminine göre emekli ve memurun zam tablosu da şu şekilde oluştu:
6 aylık enflasyon oranı yüzde 39,62
Refah payı hariç 6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,62
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,72
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15
6 aylık memur zammı yüzde 51,48
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE RAKAMLAR...
Eğer ekonomistlerin bu beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 33 bin 351 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklara da düzenleme gelecek. En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den önce 5500 TL'ye, ardından 7500 TL'ye çıkarıldı.
Kümülatif artış yüzde 107'yi aştı. Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının ara zam ile artamasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.
6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı referans alındığında Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının kabaca 10.500 TL ila 11.500 TL arasında bir düzeyde belirlenmesi bekleniyor.