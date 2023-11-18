Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? Yeniden hesaplandı, tüm rakamlar belli oldu!

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE RAKAMLAR...

Eğer ekonomistlerin bu beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 33 bin 351 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.