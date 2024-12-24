Ocak Öncesi Büyük Avantaj : İş Bankası'nın Yeni Promosyonu
İş Bankası tarafından ödenen promosyon ücretleri belli oldu. Emeklilere Ocak 2025 öncesi zamlı ödeme var.
İş Bankası, emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Banka, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan vatandaşlar için yeni bir ödeme planını duyurdu. Bu kapsamda, Ocak 2025 öncesinde emeklilere zamlı promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.
İş Bankası, emekli müşterilerine sağladığı avantajlarla sektördeki rekabeti artırmayı hedefliyor. Yeni açıklanan promosyon tutarları, emekli maaşı tutarına göre değişiklik gösterecek. Detaylı ödeme planı ve tutarlar, banka tarafından yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak, yapılan açıklamalara göre bu ödemelerin önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olacağı belirtiliyor.
2024 Emekli Promosyon Ödeme Detayları
Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı
Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar
5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar
8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar
12.000 TL