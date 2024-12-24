Ocak Öncesi Büyük Avantaj : İş Bankası'nın Yeni Promosyonu

İş Bankası, emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Banka, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan vatandaşlar için yeni bir ödeme planını duyurdu. Bu kapsamda, Ocak 2025 öncesinde emeklilere zamlı promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.

İş Bankası, emekli müşterilerine sağladığı avantajlarla sektördeki rekabeti artırmayı hedefliyor. Yeni açıklanan promosyon tutarları, emekli maaşı tutarına göre değişiklik gösterecek. Detaylı ödeme planı ve tutarlar, banka tarafından yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak, yapılan açıklamalara göre bu ödemelerin önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olacağı belirtiliyor.