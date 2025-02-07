Ocak Ayında En Fazla Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, en yüksek reel getiri oranı, Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK tarafından yapılan açıklamada, enflasyon etkisiyle indirgendiğinde, Ocak ayında DİBS'in reel getirisi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ise %1,21 oranında gerçekleşti. Bu oranlar, DİBS'in en yüksek reel getiriyi sağladığını gösterdi.
DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, diğer yatırım araçlarının performansı ise şu şekilde oldu:
Mevduat faizi (brüt) %0,35,
Külçe altın %0,14,
Amerikan Doları %1,47,
BIST 100 endeksi %2,43,
Euro ise %2,57 oranında kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise, mevduat faizi %1,53, külçe altın %2,01, Amerikan Doları %3,31, BIST 100 endeksi %4,26 ve Euro %4,40 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.
BIST 100 ENDEKSİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ÖNE ÇIKTI
Üç aylık değerlendirmede, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %7,26, TÜFE ile ise %2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Buna karşılık, Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE
Altı aylık değerlendirmeye göre, külçe altın, Yİ-ÜFE ile %12,45, TÜFE ile %3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %15,63, TÜFE ile ise %22,10 oranlarında yatırımcılarına kaybettirdi.
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM ARACI
Yıllık değerlendirmede, külçe altın, Yİ-ÜFE ile %19,76, TÜFE ile %7,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile %7,50, DİBS ise %0,15 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %1,73, Amerikan Doları %7,15 ve Euro %11,86 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi %3,79, DİBS %10,36, BIST 100 endeksi %12,05, Amerikan Doları %16,89 ve Euro %21,11 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.