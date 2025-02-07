Ocak Ayında En Fazla Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

BIST 100 ENDEKSİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %7,26, TÜFE ile ise %2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Buna karşılık, Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.