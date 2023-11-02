Ocak ayı için tüm tahminler değişti: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Bu nedenle sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunmakta. Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz."