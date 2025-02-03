Ocak 2025 Enflasyon Rakamları Açıklanıyor! Aylık Enflasyonda 'Maaş Zammı' Yükselişi: TÜİK 10.00'da Duyuracak

TÜİK bugün saat 10.00'da yılın ilk enflasyon rakamlarını duyuracak. Geçtiğimiz yılı yüzde 44,38 ile kapatan yıllık enflasyonun Ocak 2025'te yüzde 40'a doğru düşüşünün devam etmesi bekleniyor. Aylık enflasyonda ise ücretlerdeki artış nedeniyle rakamın yüksek gelmesi öngörülüyor.

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Ocak 2025 Enflasyon Rakamları Açıklanıyor! Aylık Enflasyonda 'Maaş Zammı' Yükselişi: TÜİK 10.00'da Duyuracak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ocak 2025 Enflasyon Rakamları Açıklanıyor! Aylık Enflasyonda 'Maaş Zammı' Yükselişi: TÜİK 10.00'da Duyuracak - Resim : 1

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 40 SINIRINA GERİLİYOR

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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