O Ürünlerde Fiyat Artışı Kapıda! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yeni bir boyuta ulaşması, küresel tahıl piyasasını olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Sosyal Ekonomi Uzmanı Zinovy Svereda, un, bulgur ve makarna gibi temel tahıl ürünlerinde ocak ayı itibarıyla dünya genelinde yüzde 20'ye varan fiyat artışı yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlara "gıda stoklarını artırın" çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyadaki tahıl ihracatının yüzde 30’unu karşılayan Rusya ve Ukrayna’da savaş nedeniyle tedarik zincirinin bozulması, üreticileri zor durumda bıraktı. Kiev 24 televizyonuna konuşan Svereda, tedarik sorunlarının giderek derinleşeceğini ve ocak ayından itibaren un, makarna, bulgur, gevrek ve unlu mamullerde ciddi fiyat artışlarının beklendiğini ifade etti. Svereda, bu durumun Avrupa’nın yanı sıra Türkiye ve Orta Doğu pazarlarını da doğrudan etkileyeceğini vurguladı.
BAZI ÜRÜNLERDE SATIŞLAR KISITLANABİLİR
Fiyat artışının yanı sıra tahıl ürünlerinde arz sıkıntısı da yaşanabileceği uyarısında bulunan Svereda, birçok ülkenin ithalatta kısıtlamalara gidebileceğini ve ürünlerin satışında kota uygulanabileceğini belirtti. Mevcut üretimin azalması nedeniyle talebi karşılamanın güçleşeceğini ifade eden uzman, parasını ödemeye razı olanların dahi istedikleri miktarda tahıl ürünü bulamayabileceğine dikkat çekti.
Önceki yıllarda savaşın ilk aylarında benzer bir durum yaşanmış ve Avrupa’da un gibi temel ürünlerin satışına kota getirilmişti.
TAHIL KORİDORU İÇİN YENİ ANLAŞMA GEREKLİ
2023 yılında Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının Rusya tarafından iptal edilmesi, küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açmıştı. Svereda, yeni bir tahıl koridoru anlaşmasına ihtiyaç olduğunu ancak Rusya’nın bu konuda Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrılarına olumlu yanıt vermeyeceğine ilişkin raporların bulunduğunu ifade etti.
Uzmanlar, tahıl piyasasındaki bu gelişmelerin hem fiyat artışını hem de tedarik sorunlarını beraberinde getireceğini belirtiyor. Özellikle un, makarna ve bulgur gibi temel gıdalar için erken tedbir alınması gerektiği vurgulanıyor.