O Ürünlerde Fiyat Artışı Kapıda! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı

Dünyadaki tahıl ihracatının yüzde 30’unu karşılayan Rusya ve Ukrayna’da savaş nedeniyle tedarik zincirinin bozulması, üreticileri zor durumda bıraktı. Kiev 24 televizyonuna konuşan Svereda, tedarik sorunlarının giderek derinleşeceğini ve ocak ayından itibaren un, makarna, bulgur, gevrek ve unlu mamullerde ciddi fiyat artışlarının beklendiğini ifade etti. Svereda, bu durumun Avrupa’nın yanı sıra Türkiye ve Orta Doğu pazarlarını da doğrudan etkileyeceğini vurguladı.