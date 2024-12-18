O Ülkeler Ailelere Kapılarını Ardına Kadar Açtı: Hem Binlerce Euro Hem de Ev Verilecek!
Bazı ülkeler, genç nüfusun azalması ve istihdam açığını kapatmak için dikkat çekici teşvik programları sunmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nüfus artışı ve iş istihdamı için 6 ülke kapılarını sonuna kadar araladı. Hem ekonomik destek hem de ücretsiz konut imkanlarıyla nüfus artışını hedefleyen bu ülkeler, belirli bölgelere taşınmayı teşvik ediyor. İşte ailelerin ilgi gösterdiği bu fırsatları sunan ülkelerin listesi:
1. İTALYA
Genç nüfus kaybını telafi etmek için harekete geçen İtalya, belirli bölgelerde yaşamayı seçen bireylere aylık 950 euro, evli çiftlere ise 1400 euro ödeme yapıyor. Ailedeki birey sayısına göre bu miktar artış gösteriyor. Program, nüfusun azaldığı kırsal bölgelerdeki hayatı canlandırmayı hedefliyor.
2. İSPANYA
İspanya, özellikle Pomga ve A Xesta gibi küçük kasabalarında nüfusu artırmak için teşvikler sunuyor. Bu bölgelere yerleşenlere 3600 euro ödeme yapılırken, aynı zamanda burada doğan her çocuk için de 3600 euro destek veriliyor. İspanya, bu programla hem nüfus artışı hem de kırsal bölgelerin ekonomik canlılığını artırmayı amaçlıyor.
3. İRLANDA
İrlanda, yenilikçi girişim fikirlerine sahip bireyler için cazip bir fırsat sunuyor. Ekonomiyi destekleyecek projelere 1200 euro ödeme yapan ülke, özellikle dikkat çekici ve faydalı projeleri destekleyerek girişimcileri teşvik ediyor.
4. YUNANİSTAN
Yunanistan, Antikythere Adası'na taşınmayı düşünenlere aylık 590 euro ödeme yapıyor. Bu program, adanın nüfusunu artırmayı ve yerel ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor.
5. YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, süt ürünleri, tarım, ormancılık ve turizm gibi sektörlerde çalışmak isteyenlere eşsiz bir teklif sunuyor. Bu alanlarda çalışmayı kabul eden bireylere 165.000 dolarlık bir ev sağlanıyor. Ülke, bu programla hem sektörlerdeki iş gücü açığını kapatmayı hem de nüfus artışını desteklemeyi hedefliyor.