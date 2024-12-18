O Ülkeler Ailelere Kapılarını Ardına Kadar Açtı: Hem Binlerce Euro Hem de Ev Verilecek!

2. İSPANYA

İspanya, özellikle Pomga ve A Xesta gibi küçük kasabalarında nüfusu artırmak için teşvikler sunuyor. Bu bölgelere yerleşenlere 3600 euro ödeme yapılırken, aynı zamanda burada doğan her çocuk için de 3600 euro destek veriliyor. İspanya, bu programla hem nüfus artışı hem de kırsal bölgelerin ekonomik canlılığını artırmayı amaçlıyor.