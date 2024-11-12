O Ülke Birinciliği Kaptırdı: Zirveye Türkiye Yerleşti

Son dönemde yaşanan yüksek maliyet ve kuraklık sorunları İspanya'nın Avrupa pazarındaki liderliğini etkilerken, domates denince akla ilk gelen ülke olan İspanya, bu alandaki üstünlüğünü Türkiye'ye kaptırmaya başladı.

Son yıllarda Türkiye'de domates üretiminde büyük bir ivme gözleniyor. Eskiden kış aylarında Avrupa'ya domates tedarikinde ilk tercih İspanya iken, artık birçok Avrupa şirketi bu ihtiyacını Türkiye'den karşılamayı seçiyor.

TÜRKİYE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türkiye, bu yeni durumun farkında olarak domates kalitesini artırmak adına önemli adımlar atıyor. Tedarikçiler, Türkiye'deki domates üretim alanlarını genişletirken, üretim koşullarını iyileştirmek için cam seralara da geçiş yapıyorlar. Bu geçişle birlikte, domatesin hastalıklara dayanıklılığı da yükselmiş durumda.

Özellikle Almanya ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye’den salkım domates tedarikinde öncülük ediyor. Avrupa’daki aracı firmalar, Türkiye’deki tedarikçilerden doğrudan son tüketiciye ürün ulaştırarak nakliye masraflarını da azaltıyor.

Kaynak: Haber Merkezi