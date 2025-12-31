O Telefonlar Tek Tek Kullanıma Kapanıyor! 3 Milyon Cihaz Risk Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de kullanılmayan cep telefonlarıyla ilgili önemli bir uygulama devreye giriyor. Bir yıl boyunca hiç şebeke sinyali almayan telefonların IMEI kayıtları pasife alınacak ve 1 Ocak 2026 itibarıyla bu cihazlar iletişime kapatılacak. Düzenlemeden yaklaşık 3 milyon telefonun etkilenebileceği belirtiliyor.

BİR YIL SİNYAL ALMAYAN CİHAZLAR KAPANACAK

Mevzuata göre, 12 ay boyunca hiçbir mobil şebekeyle bağlantı kurmayan cep telefonları “kullanılmayan cihaz” olarak kabul ediliyor. Bu durumda söz konusu telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aktif veri tabanından çıkarılarak pasif listeye alınıyor.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2025’e kadar sinyal almayan cihazların 2026 başı itibarıyla arama yapamayacağı ve mobil internete bağlanamayacağı ifade ediliyor. Telefonlar fiziksel olarak çalışsa bile şebeke erişimleri kapalı olacak.

KAYIT SİLİNMESİN DİYE NE YAPMAK GEREKİYOR?

Uzmanlar, mağduriyet yaşamamak için basit bir işlemin yeterli olduğuna dikkat çekiyor. Telefona aktif bir SIM kart takarak şebekeye bağlanmak, yani cihazın baz istasyonundan sinyal almasını sağlamak gerekiyor. Yalnızca telefonu açmak yeterli görülmüyor; mutlaka operatör ağına bağlantı yapılması isteniyor.

Bu işlem, cihazın sistemde “kullanımda” olarak görünmesini ve IMEI kaydının pasife düşmemesini sağlıyor. Aksi durumda cihaz, 2026’da kapalı duruma geçecek ve yeniden açtırmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekecek.

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ ARTACAK

Öte yandan, yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 2026 yılında artacak. Yeniden değerleme oranı kapsamında 2025’te 45.614 TL olan ücret, 2026’da 57.241 TL olarak uygulanacak. Bu tutar, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

3 MİLYON CİHAZ RİSK ALTINDA

Sektör tahminlerine göre, uzun süredir kullanılmadığı için şebekeye bağlanmayan yaklaşık 3 milyon telefon kapanma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, ek işlem ve başvuru süreçleriyle uğraşmamak için kullanıcıların yıl bitmeden cihazlarını şebekeye bağlamaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi