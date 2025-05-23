O Şehrin Şebeke Sularında Ölümcül Kimyasal Madde Çıktı: Yetkililer Alarm Verdi! Halk Panikte

URANYUMUN ZARARLARI NELER?

Uranyum, düşük düzeyde de olsa radyoaktif bir elementtir. Uzun süreli maruz kalma durumunda hücrelerde DNA hasarına yol açabilir ve bu da kanser riskini artırabilir.

En büyük tehlike kimyasal toksisitesinden gelir. Vücuda solunum, sindirim ya da cilt yoluyla giren uranyum, özellikle böbreklerde birikir ve ciddi böbrek fonksiyon bozukluklarına neden olabilir.

Vücuda giren uranyumun bir kısmı kemik ve karaciğerde depolanır. Bu da uzun vadede organ hasarına ve kemik yapısında bozulmalara yol açabilir.