O Meslek Sahipleri İçin Günler Geçmek Bilmiyor: 5 Yıl Erken Emekli Olacaklar

Bağ-Kur ile SSK prim günleri arasındaki eşitliğin sağlanmasına yönelik yasa tasarısının Meclis'ten geçmesi, milyonlarca esnaf için erken emekliliğin kapılarını aralayacak. Yapılması planlanan düzenleme ile Bağ-Kur'luların prim ödeme süresi, mevcut 9.000 günden 7.200 güne düşürülecek. Bu değişiklik, 5 yıl daha erken emekli olma fırsatı sunacak. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

DAHA ERKEN EMEKLİ OLACAKLAR

Devlet tarafından duyurulan bu düzenleme, özellikle küçük esnafın uzun zamandır beklediği bir fırsat olarak görülüyor. Prim şartının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi, esnafların 1.800 gün (yaklaşık 5 yıl) daha az prim ödeyerek emekli olabilmesini sağlayacak. Bu değişiklikle birlikte, yaş şartını tamamlayan esnaflar, daha erken bir tarihte emeklilik hakkı kazanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi