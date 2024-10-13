O İlimizde Yetişiyor, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Girmişti: Kilosu Bu Yıl 320 Bin Lira!
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da, safran bitkisi çiçek açmaya başladı. Dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinen safranın bu yıl kilogramı 320 bin TL’den alıcı buluyor.
Kaynak: DHA
1 gramından 100 çay yapılabilen, sayısız faydasıyla bilinen safran, ağustos ayında dikilen soğanlarının ardından ekim ve kasım aylarında çiçekleniyor. “Mucize bitki” olarak adlandırılan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Ayrıca kanser, astım, bronşit, cilt problemleri ve hormon bozuklukları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen bitki, gıda boyası, baharat ve kozmetik sektöründe de geniş bir kullanım alanına sahip.
BÜYÜK EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR
Safran, tarihi Safranbolu konakları kadar kentin turizmine de katkı sağlıyor. İlçede safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, üretime nasıl başladığını şöyle anlattı:
"Baharatçılık yaparken en değerli ürünün safran olduğunu fark ettim. Safranbolu gibi bir yerde, bu bitkinin üretilmemesi garipti. Önce ticaretine başladım, sonra üretim yapmaya karar verdim. 2000’li yıllarda safran üretimine başladım ve zamanla büyük bir alanda üretim yapar hale geldik."
ZAHMETLİ AMA DEĞERLİ ÜRETİM
Yılmaz, safranın 3 yıllık bir bitki olduğunu belirterek, “İlk sene az çiçek verir, bir dönümden yaklaşık 150-200 gram ürün alırız. İkinci yıl 500 gram, üçüncü yıl ise 1 kilogram safran hasat ederiz. 3 yılın sonunda soğanları söker, daha geniş bir alanda yeniden dikim yaparız” dedi.
KİLOSU BU YIL 320 BİN LİRA
Yılmaz, safranın üretiminin tamamen el işçiliğine dayandığını ve bu yüzden değerli olduğunu vurguladı. 1 gram safranın bir aileye bir yıl yetebileceğini belirten Yılmaz, “1 gram safrandan yaklaşık 100 çay yapılabilir, 40-50 porsiyon yemek hazırlanabilir. Kilosu ise bu yıl 320 bin TL’ye satılıyor” dedi.
YABANCILAR TÜRKLERDEN DAHA ÇOK TANIYOR
Safranbolu’da yılda yaklaşık 45-50 bin misafir ağırladıklarını ifade eden Yılmaz, özellikle yurt dışında yaşayan insanların safranı Türklerden daha çok tanıdığını söyledi. Safranın, kozmetik ürünlerinden tatlılara kadar geniş bir kullanım alanı olduğunu belirten Yılmaz, mor yapraklarından yapılan safran reçeli ve pekmezinin de büyük ilgi gördüğünü ekledi.