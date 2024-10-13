O İlimizde Yetişiyor, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Girmişti: Kilosu Bu Yıl 320 Bin Lira!

1 gramından 100 çay yapılabilen, sayısız faydasıyla bilinen safran, ağustos ayında dikilen soğanlarının ardından ekim ve kasım aylarında çiçekleniyor. “Mucize bitki” olarak adlandırılan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Ayrıca kanser, astım, bronşit, cilt problemleri ve hormon bozuklukları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen bitki, gıda boyası, baharat ve kozmetik sektöründe de geniş bir kullanım alanına sahip.

BÜYÜK EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR

Safran, tarihi Safranbolu konakları kadar kentin turizmine de katkı sağlıyor. İlçede safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, üretime nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Baharatçılık yaparken en değerli ürünün safran olduğunu fark ettim. Safranbolu gibi bir yerde, bu bitkinin üretilmemesi garipti. Önce ticaretine başladım, sonra üretim yapmaya karar verdim. 2000’li yıllarda safran üretimine başladım ve zamanla büyük bir alanda üretim yapar hale geldik."