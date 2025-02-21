O İlde Yaşayanlar Dikkat! Tamamen Ücretsiz Oldu

"Güçlü Aile, Güçlü Toplum" anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla vatandaşlara profesyonel danışmanlık hizmeti sunuluyor.



UZMAN PSİKOLOGLARLA DESTEK VERİLECEK

Balıkesir'in Karesi, Altıeylül, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde hizmet verecek olan ADEM, bireysel danışmanlık, aile içi iletişim sorunları ve psikolojik destek gibi birçok alanda vatandaşlara rehberlik edecek. Alanında uzman kadrosuyla hizmet veren merkez, bireylerin yaşadığı psikolojik sorunlara çözüm odaklı destek sunmayı amaçlıyor.