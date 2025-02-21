O İlde Yaşayanlar Dikkat! Tamamen Ücretsiz Oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruh sağlığını desteklemek ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla ücretsiz psikolojik destek hizmeti başlattı.
Kaynak: İHA
"Güçlü Aile, Güçlü Toplum" anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla vatandaşlara profesyonel danışmanlık hizmeti sunuluyor.
UZMAN PSİKOLOGLARLA DESTEK VERİLECEK
Balıkesir'in Karesi, Altıeylül, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde hizmet verecek olan ADEM, bireysel danışmanlık, aile içi iletişim sorunları ve psikolojik destek gibi birçok alanda vatandaşlara rehberlik edecek. Alanında uzman kadrosuyla hizmet veren merkez, bireylerin yaşadığı psikolojik sorunlara çözüm odaklı destek sunmayı amaçlıyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi Çağrı Hattı üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK
Başvuru sonrası belediye yetkilileri uygun bir tarihe randevu oluşturuyor ve vatandaşlar tamamen ücretsiz olarak uzman psikologlardan danışmanlık alabiliyor.