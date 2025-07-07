O İlaçların İçinde Yasaklı Madde Tespit Edildi: Bitkisel Diye Satılıyordu, Ölümcül Çıktı

"HALK ANALİZ YAPAMAZ, EN GÜVENLİ YER ECZANE"

Vatandaşların bu ürünleri ‘doğal’ olduğu düşüncesiyle kullandığını ancak içeriğinde ne olduğunu bilmeden büyük bir sağlık riski aldığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Laboratuvar imkanlarımızla sibutramini tespit edebiliyoruz ama sıradan bir tüketici bunu anlayamaz. Bu ürünlerin bazıları kalp ritmini bozabilir, tansiyonu yükseltebilir, hatta hayati risk oluşturabilir. En güvenilir yol, bu tür ürünleri yalnızca eczane gibi resmi kanallardan temin etmektir."