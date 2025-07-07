O İlaçların İçinde Yasaklı Madde Tespit Edildi: Bitkisel Diye Satılıyordu, Ölümcül Çıktı
TÜBİTAK destekli araştırmada, internetten satılan bazı zayıflama ilaçlarında ciddi sağlık riskleri taşıyan yasaklı madde 'sibutramin' tespit edildi. Uzmanlar "Bitkisel" etiketi sizi yanıltmasın, ölümcül sonuçlar doğurabilir diyerek vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın öncülüğünde yürütülen dikkat çekici araştırma, internetten temin edilen zayıflama ürünlerinin içerdiği büyük tehlikeyi ortaya koydu. Çalışmada incelenen 11 üründen 3’ünde, birçok ülkede kullanımı yasaklanmış olan sibutramin maddesi tespit edildi.
BİTKİSEL DİYE SATILIYOR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Zayıflama ilaçları üzerindeki bilgi kirliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Aydın, bu araştırmanın odağında internet üzerinden temin edilen ürünlerin yer aldığını söyledi. Aydın, "Bu ürünlerin güvenilirliği tartışmalı. İnsanlar ‘bitkisel’ ya da ‘katkısız’ diye güveniyor ancak içerik bambaşka çıkabiliyor" dedi.
SİBUTRAMİN: YASAKLI VE TEHLİKELİ
Yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yöntemiyle analiz edilen ürünlerde, kalp hastalıkları ve ani ölümlerle ilişkilendirilen sibutramin maddesine rastlandı. 2011 yılından bu yana Türkiye’de de yasaklı olan bu etken maddenin geçmişte kilo verdirici etkisi nedeniyle kullanıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Avrupa, ABD ve pek çok ülke sibutramini piyasadan çekti. Ancak hala kaçak üreticiler, bu maddeyi ürünlerine gizlice eklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"HALK ANALİZ YAPAMAZ, EN GÜVENLİ YER ECZANE"
Vatandaşların bu ürünleri ‘doğal’ olduğu düşüncesiyle kullandığını ancak içeriğinde ne olduğunu bilmeden büyük bir sağlık riski aldığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:
"Laboratuvar imkanlarımızla sibutramini tespit edebiliyoruz ama sıradan bir tüketici bunu anlayamaz. Bu ürünlerin bazıları kalp ritmini bozabilir, tansiyonu yükseltebilir, hatta hayati risk oluşturabilir. En güvenilir yol, bu tür ürünleri yalnızca eczane gibi resmi kanallardan temin etmektir."
"MUCİZE İLAÇ DİYE BİR ŞEY YOK"
"On günde mucize zayıflama" gibi vaatlerle satılan ürünlerin neredeyse tamamının sağlığa zararlı maddeler içerdiğini belirten Prof. Dr. Aydın, hızlı kilo kaybı arayanlara önemli bir uyarıda bulundu:
"Kilo problemi olan kişiler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalı. Hangi yöntemin uygun olduğunu yalnızca hekim ve sağlık ekibi belirleyebilir. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir."