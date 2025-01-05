O Hisselere Yatırım Yapan Paraya Doydu: Yükseliş Fırtınası Durmak Bilmiyor!

YATIRIMCISI PARAYA PARA DEMEDİ

Karsan’ın ardından Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 41,2 oranındaki hisse değeri artışıyla yatırımcısına en çok kazandıran ikinci otomotiv şirketi oldu. Ford Otosan ise yüzde 33,2 artışla üçüncü sırada yer aldı. TürkTraktör yüzde 16,7, Otokar yüzde 15,5, Tofaş yüzde 5,3 ve Anadolu Isuzu yüzde 3,1 değer kazandı.

Tümosan, Kuveyt Türk ile tarımsal üretim ve yatırım alanında iş birliği yaparken, Ford Otosan, Ford Trucks markasıyla Seviye-4 otonom sürüş özellikli kamyonları test etmeye başladı. TürkTraktör, çevresel, sosyal ve yönetişim performansındaki başarılarıyla FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girmeyi başardı.

Otokar, ihracatta büyük bir başarıya imza atarak Romanya’ya yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık kara aracı ihracatı sözleşmesi yaptı. Tofaş ise Stellantis Grubu ile anlaşarak toplam 232 milyon avroluk yatırım kapsamında, 2024-2032 döneminde 1 milyon araç üretimi hedeflediğini açıkladı.