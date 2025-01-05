O Hisselere Yatırım Yapan Paraya Doydu: Yükseliş Fırtınası Durmak Bilmiyor!
Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri, 2024 yılında yatırımcılarına büyük kazançlar sağladı.
Kaynak: AA
Karsan Otomotiv, yüzde 42'lik hisse artışıyla yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu. Karsan Otomotiv, Toyota Motor Europe ile hidrojen teknolojisi alanında stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Şirket, Avrupa başta olmak üzere 23 ülkede hizmet veren 1100'den fazla elektrikli aracıyla dikkat çekerken, hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) modeller için yatırımlarına da hız verdi. Ayrıca, Romanya Sibiu Belediyesi ile 12 metre e-ATA modeli 30 araç ve 40 şarj istasyonu için 16,3 milyon avro değerinde bir anlaşma imzalayan Karsan, bu teslimatları 2024 yılı içinde tamamlamayı hedefliyor.
YATIRIMCISI PARAYA PARA DEMEDİ
Karsan’ın ardından Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 41,2 oranındaki hisse değeri artışıyla yatırımcısına en çok kazandıran ikinci otomotiv şirketi oldu. Ford Otosan ise yüzde 33,2 artışla üçüncü sırada yer aldı. TürkTraktör yüzde 16,7, Otokar yüzde 15,5, Tofaş yüzde 5,3 ve Anadolu Isuzu yüzde 3,1 değer kazandı.
Tümosan, Kuveyt Türk ile tarımsal üretim ve yatırım alanında iş birliği yaparken, Ford Otosan, Ford Trucks markasıyla Seviye-4 otonom sürüş özellikli kamyonları test etmeye başladı. TürkTraktör, çevresel, sosyal ve yönetişim performansındaki başarılarıyla FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girmeyi başardı.
Otokar, ihracatta büyük bir başarıya imza atarak Romanya’ya yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık kara aracı ihracatı sözleşmesi yaptı. Tofaş ise Stellantis Grubu ile anlaşarak toplam 232 milyon avroluk yatırım kapsamında, 2024-2032 döneminde 1 milyon araç üretimi hedeflediğini açıkladı.
DOĞUŞ OTOMOTİV YATIRIMCISINI ÜZDÜ
2024 yılında yatırımcısına kaybettiren tek otomotiv şirketi Doğuş Otomotiv oldu. Şirketin hisseleri yüzde 12,1 oranında değer kaybetti.
FORD OTOSAN PİYASA DEĞERİNDE LİDER
2024 yılı sonunda halka açık otomotiv şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan oldu. Şirket, yılı 328 milyar 802 milyon 670 bin lira piyasa değeriyle tamamlarken, onu Tofaş (102 milyar 550 milyon lira), TürkTraktör (75 milyar 50 milyon lira) ve Otokar (58 milyar 140 milyon lira) izledi.
Anadolu Isuzu, Tümosan ve Karsan da piyasa değerleriyle dikkat çekerken, otomotiv sektörü 2024 yılı boyunca hem teknoloji yatırımları hem de uluslararası iş birlikleriyle adından sıkça söz ettirdi.