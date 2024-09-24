O Hisse Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Yatırımcısı Yaşadı: 100 Lotunuz 499 Lot Olacak

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu tür bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcıların portföylerindeki hisse miktarını artırsa da, şirketin piyasa değeri değişmediği için hisse fiyatında bir bölünme yaşanır. Yani, yatırımcılar daha fazla hisseye sahip olurken, hisse başına fiyat orantılı şekilde azalır.

Ayes Çelik’in sermaye artırımı, mevcut hissedarların şirketteki paylarını artıracak ve piyasada yeni stratejilere kapı aralayacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak mevcut hissedarlarına bedelsiz hisse dağıtımı yapması anlamına gelir. Bu süreçte hissedarlar ek bir ödeme yapmaz, ancak şirketin toplam sermayesi artar. Böylece hissedarlar, ellerindeki pay miktarına oranla daha fazla hisseye sahip olur.