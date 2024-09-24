O Hisse Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Yatırımcısı Yaşadı: 100 Lotunuz 499 Lot Olacak
Borsa İstanbul'da hisse yatırımcıları için yeni bir gelişme yaşandı. O hisse, bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Böylece, 100 lotu olan yatırımcının lotu 499 lot olacak. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES), hissedarlarına %399,06176 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu artırım, 24 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek.
AYES ÇELİK'TE %399,06176 ORANINDA ARTIRIM
Ayes Çelik’in çıkarılmış sermayesi, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 30.056.400 TL’den %399,06176 oranında artırılarak 150.000.000 TL’ye yükseltilecek. Bu oranla birlikte, yatırımcılar ellerindeki her 1 lot hisseye karşılık 3,99 lot bedelsiz pay alacak. Bu süreçte, hisse senedi fiyatı da aynı oranda bölünecek.
Şirketin bu bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, 12 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı ve SPK tarafından 19 Eylül 2024 tarihinde onaylanmıştı. 24 Eylül'de gerçekleşecek bu işlem, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.
YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Bu tür bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcıların portföylerindeki hisse miktarını artırsa da, şirketin piyasa değeri değişmediği için hisse fiyatında bir bölünme yaşanır. Yani, yatırımcılar daha fazla hisseye sahip olurken, hisse başına fiyat orantılı şekilde azalır.
Ayes Çelik’in sermaye artırımı, mevcut hissedarların şirketteki paylarını artıracak ve piyasada yeni stratejilere kapı aralayacak.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak mevcut hissedarlarına bedelsiz hisse dağıtımı yapması anlamına gelir. Bu süreçte hissedarlar ek bir ödeme yapmaz, ancak şirketin toplam sermayesi artar. Böylece hissedarlar, ellerindeki pay miktarına oranla daha fazla hisseye sahip olur.