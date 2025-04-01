O Bölgede Oturanlar Yaşadı! Bakanlık Duyurdu: Hibe Desteği ve Geri Ödemesiz Kredi Verilecek

YÜZDE 50 HİBE VE 4 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK

2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında çeşitli teşvikler hayata geçirilecek. Yeni evlenen veya çocuk sahibi olan kadınlara, mikrokredi desteği kapsamında yüzde 50 hibe sağlanacak. Kullanılacak kredinin kalan yarısı ise faizsiz olacak ve 4 yıl geri ödemesiz şekilde verilecek.