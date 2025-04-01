O Bölgede Oturanlar Yaşadı! Bakanlık Duyurdu: Hibe Desteği ve Geri Ödemesiz Kredi Verilecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hibe ve geri ödemesiz kredi desteğini duyurdu.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman köylerinde yaşayan ailelere yönelik yeni destek paketini açıkladı. Bakan Yumaklı, 70 bin liraya kadar yüzde 50 hibe ve faizsiz kredi imkânı sunacaklarını belirtti.
YÜZDE 50 HİBE VE 4 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK
2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında çeşitli teşvikler hayata geçirilecek. Yeni evlenen veya çocuk sahibi olan kadınlara, mikrokredi desteği kapsamında yüzde 50 hibe sağlanacak. Kullanılacak kredinin kalan yarısı ise faizsiz olacak ve 4 yıl geri ödemesiz şekilde verilecek.
Bunun yanı sıra:
-Süne böceğiyle mücadele eden çiftçilere rüzgar perdesi yapmak için ücretsiz fidan desteği sağlanacak.
-Orman köylülerine, gelir getirici ve tıbbi aromatik bitki fidanları %80 indirimli verilecek.
-Orman köylerindeki kooperatifler, ürünlerini paketleme, pazarlama ve depolama konusunda tesis kurmaları için desteklenecek.