O Bankada Hesabı Olanlara Müjde! Yüzde 50 İndirim Resmen Duyuruldu

Karara göre, geleneksel el sanatlarıyla uğraşan esnaf ve sanatkârlar, ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan 35 yaşını doldurmuş girişimci esnaf ve sanatkârlara, aynı dönemde Halkbank aracılığıyla faizsiz kredi verilecek.