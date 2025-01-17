O Bankada Hesabı Olanlara Müjde! Yüzde 50 İndirim Resmen Duyuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, esnaf ve sanatkârlara Halkbank aracılığıyla 2025-2027 yılları arasında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanacağı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Karara göre, geleneksel el sanatlarıyla uğraşan esnaf ve sanatkârlar, ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan 35 yaşını doldurmuş girişimci esnaf ve sanatkârlara, aynı dönemde Halkbank aracılığıyla faizsiz kredi verilecek.
ESKTRA FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK
Girişimcilik eğitim desteği ve uzun süreli danışmanlık ile mentorluk hizmetleri sağlayan kuruluşların teknik destek programlarına katılan esnaf ve sanatkârlar, yüzde 60 faiz indirimli kredi kullanma hakkı elde edecek. Diğer esnaf ve sanatkârlar ise yüzde 50 faiz indirimiyle kredi kullanabilecek.
FAİZ DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ HAZİNE KARŞILAYACAK
Bu kredi desteği için yapılacak Hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili yıl bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.