O Banka Emekli Promosyonlarında Rakamları Güncelledi: Detaylar Belli Oldu
İş Bankası, Eylül ayında emekliler için cazip promosyon rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Milyonlarca emekliyi sevindirecek olan bu promosyon kampanyası, emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyanlara yönelik önemli fırsatlar sunuyor.
İş Bankası, SGK emeklilerine maaşlarını 3 yıl süreyle bankalarından alma taahhüdü vermeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. Promosyon tutarları ise emekli maaşı aralıklarına göre belirleniyor. İşte detaylar:
9.999 TL ve altı maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Bu promosyon kampanyası, 28 Mart - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşı alacaklar ya da mevcut maaşını İş Bankası'na taşıyanlar için geçerli olacak.
PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?
Promosyon ödemeleri, emeklilerin başvurusundan sonra 3 iş günü içinde yapılmakta. Yeni maaş alacak emekliler için ise, maaşın İş Bankası hesabına yatmasından itibaren 3 iş günü içinde promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
ÖNEMLİ KOŞULLAR
Eğer emekli maaşı farklı bir bankaya taşınır ya da maaş kesintisi olursa, kalan taahhüt süresi dikkate alınarak ödenen promosyon tutarının iadesi talep ediliyor. Ayrıca, banka ile açık borç takibi olanların promosyon başvuruları, borç tamamen tahsil edildikten sonra değerlendiriliyor.
Bu promosyon fırsatı, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar için önemli bir kazanç fırsatı sunarken, banka ile emekliler arasındaki bağı da güçlendiriyor.