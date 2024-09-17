O Banka Emekli Promosyonlarında Rakamları Güncelledi: Detaylar Belli Oldu

9.999 TL ve altı maaş alanlar: 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Bu promosyon kampanyası, 28 Mart - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşı alacaklar ya da mevcut maaşını İş Bankası'na taşıyanlar için geçerli olacak.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Promosyon ödemeleri, emeklilerin başvurusundan sonra 3 iş günü içinde yapılmakta. Yeni maaş alacak emekliler için ise, maaşın İş Bankası hesabına yatmasından itibaren 3 iş günü içinde promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ KOŞULLAR

Eğer emekli maaşı farklı bir bankaya taşınır ya da maaş kesintisi olursa, kalan taahhüt süresi dikkate alınarak ödenen promosyon tutarının iadesi talep ediliyor. Ayrıca, banka ile açık borç takibi olanların promosyon başvuruları, borç tamamen tahsil edildikten sonra değerlendiriliyor.

Bu promosyon fırsatı, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar için önemli bir kazanç fırsatı sunarken, banka ile emekliler arasındaki bağı da güçlendiriyor.