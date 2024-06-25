Nvidia’nın 430 milyar doları eridi

Nvidia Corp. hisseleri Pazartesi günü düzeltme bölgesine girerek, yapay zeka odaklı çip üreticisinin tarihi bir değer kaybına yol açan devam eden satış dalgasının etkisiyle sert bir düşüş yaşadı. Hisse senedi yüzde 6,7 düştü ve bu, üst üste üçüncü negatif seansı ve Nisan'dan bu yana en büyük bir günlük yüzde düşüşü oldu. Son üç gün içinde, Nvidia'nın piyasa değerinden yaklaşık 430 milyar dolar silindi ve Bloomberg verilerine göre bu, tarihte herhangi bir şirket için en büyük üç günlük değer kaybı oldu.

Bu düşüş, Nvidia hisselerinin yüzde 13 oranında düşmesine ve düzeltmeyi temsil eden yüzde 10 eşiğini aşmasına neden oldu.

YARI İLETKEN SEKTÖRÜ DE GERİLEDİ

Daha geniş çaapta çip üretimi sektörü de etkilendi ve Philadelphia Borsası Yarı İletken Endeksi pazartesi günü yüzde 3 düştü. Broadcom Inc. yüzde 4, Qualcomm Inc.yüzde 5,5 ve ARM Holdings Plc yüzde 5,8'le dikkat çeken düşüşler arasında yer aldı. Ayrıca, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 3,5 düştü.

Bu keskin düşüş sonucunda, Nvidia'nın değeri 3 trilyon dolar eşiğinin altına düştü ve piyasa büyüklüğü açısından Microsoft Corp. ve Apple Inc.'in gerisinde kaldı. Geçen hafta Nvidia, dünyanın en büyük hisse senedi unvanını kısa bir süre için elinde tutmuştu.

Allspring Global Investments'ta Empiric LT Equity ekibinin portföy yöneticisi ve başkanı Neville Javeri, “Kısa vadede, yatırımcıların yapay zeka yorgunluğundan muzdarip olmaları veya daha geniş anlamda endeks yoğunlaşması konusunda endişelenmeleri olası” dedi.

BU YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ ARASINDA

Mevcut düşüşe rağmen, Nvidia bu yıl yaklaşık yüzde 140 oranında artış gösterdi ve S&P 500 Endeksi bileşenleri arasında, yapay zeka sektörünün bir diğer önde gelen ismi olan Super Micro Computer Inc.'in ardından en iyi performans gösteren ikinci hisse oldu. Bu yılın başlarında Nvidia yaklaşık yüzde 20 oranında bir düşüş yaşamış, ancak hızla tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönmüştü.

Yatırımcılar, yapay zeka işlemelerinde kullanılan çiplerine olan yüksek talep nedeniyle Nvidia'ya yöneldi Bu akın geçen sene yüzde 240 değer artışı yaşayan Nvidia ralllisi nedeniyle değerleme endişesi yarattı.

HİSSEDEKİ AĞIRLIK AL YÖNÜNDE

Hisse senedi, önümüzdeki 12 ayda tahmin edilen satışların 21 katında işlem görüyor ve bu ölçüme göre S&P 500'deki en pahalı hisse senedi yapıyor. Yine de Wall Street'te yatırımcıları Nvidia hisseleri almaya devam ediyor. Analistlerin neredeyse yüzde 90'ı satın almayı öneriyor ve ortalama analist fiyat hedefi, mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 12 daha üzerinde.

Catalyst Funds'ta portföy yöneticisi Charlie Ashley, “Nvidia ve genel olarak yapay zeka hisselerindeki momentum şaşırtıcıydı. Yatırım açısından şu anda karşıt bir görüşte olmak istemezdim” dedi.