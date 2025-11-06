Noterlerde Nöbet Sistemi Başlıyor! Artık Hepsi İçin Zorunlu Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığı, noterlerin çalışma düzenine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre artık noterler cumartesi ve pazar günleri nöbet tutmak zorunda olacak. Yeni düzenleme ile nöbetçi noter sayısı, her ildeki noterlik sayısına göre belirlenecek ve listeler Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylanarak kamuoyuna duyurulacak.

HAFTA SONU NÖBETİ ARTIK ZORUNLU

“Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik”te yapılan değişiklikle, noterlik nöbetlerinin artık cumartesi ve pazar günleri tutulması zorunlu hale geldi. Nöbet günleri resmi tatil günlerine denk gelmeyecek şekilde planlanacak.

HER İLDE NÖBETÇİ SAYISI DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemeye göre, en az dört ve en fazla yirmi noterliğin bulunduğu illerde en az bir noter nöbetçi olacak. Yirmiden fazla noterliğin faaliyet gösterdiği şehirlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik hafta sonu hizmet verecek. Bu listeler Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylanacak ve internet sitesinde yayımlanacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ BELİRLENDİ

Nöbetçi noterlerde çalışma saatleri 09.00-17.00 arasında olacak. 12.30-13.30 arası öğle tatili olarak uygulanacak ve bu sürede işlem kabul edilmeyecek.

TATİLDE SADECE ACİL İŞLEMLER YAPILABİLECEK

Noterler, nöbet dışında kalan tatil günlerinde yalnızca vasiyetname düzenleme ya da gecikmesi halinde hak kaybı doğurabilecek acil işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu tür işlemler için gerekçenin evrak üzerinde belirtilmesi ve kayıtların tatil sonrası ilk yevmiye numarasına işlenmesi gerekecek.

Yeni yönetmelikle birlikte noterlik hizmetlerinde hafta sonu erişim kolaylığı sağlanırken, vatandaşların acil işlem ihtiyaçlarının da kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA