Noterlerde Nöbet Sistemi Başlıyor! Artık Hepsi İçin Zorunlu Olacak

Noterlerde yeni dönem resmen başladı! Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık noterler cumartesi ve pazar günleri de nöbet tutmak zorunda olacak. Nöbetçi noter sayısı illerdeki noterlik sayısına göre belirlenecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Noterlerde Nöbet Sistemi Başlıyor! Artık Hepsi İçin Zorunlu Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığı, noterlerin çalışma düzenine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre artık noterler cumartesi ve pazar günleri nöbet tutmak zorunda olacak. Yeni düzenleme ile nöbetçi noter sayısı, her ildeki noterlik sayısına göre belirlenecek ve listeler Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylanarak kamuoyuna duyurulacak.

HAFTA SONU NÖBETİ ARTIK ZORUNLU

“Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik”te yapılan değişiklikle, noterlik nöbetlerinin artık cumartesi ve pazar günleri tutulması zorunlu hale geldi. Nöbet günleri resmi tatil günlerine denk gelmeyecek şekilde planlanacak.

HER İLDE NÖBETÇİ SAYISI DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemeye göre, en az dört ve en fazla yirmi noterliğin bulunduğu illerde en az bir noter nöbetçi olacak. Yirmiden fazla noterliğin faaliyet gösterdiği şehirlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik hafta sonu hizmet verecek. Bu listeler Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylanacak ve internet sitesinde yayımlanacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ BELİRLENDİ

Nöbetçi noterlerde çalışma saatleri 09.00-17.00 arasında olacak. 12.30-13.30 arası öğle tatili olarak uygulanacak ve bu sürede işlem kabul edilmeyecek.

TATİLDE SADECE ACİL İŞLEMLER YAPILABİLECEK

Noterler, nöbet dışında kalan tatil günlerinde yalnızca vasiyetname düzenleme ya da gecikmesi halinde hak kaybı doğurabilecek acil işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu tür işlemler için gerekçenin evrak üzerinde belirtilmesi ve kayıtların tatil sonrası ilk yevmiye numarasına işlenmesi gerekecek.

Yeni yönetmelikle birlikte noterlik hizmetlerinde hafta sonu erişim kolaylığı sağlanırken, vatandaşların acil işlem ihtiyaçlarının da kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor.

Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın'Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın'Ekonomi

Bir Asgari Ücret Resti Daha! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Aynı Noktada Buluştu! 'Her Yıl Tekrar Edilen Bir Tiyatro Var'Bir Asgari Ücret Resti Daha! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Aynı Noktada Buluştu! 'Her Yıl Tekrar Edilen Bir Tiyatro Var'Ekonomi

14 Gün İzinle 46 Gün Tatil Fırsatı! 2026 Yılı Çalışanların Yılı Olacak! Şimdiden Takvimi İşaretleyin14 Gün İzinle 46 Gün Tatil Fırsatı! 2026 Yılı Çalışanların Yılı Olacak! Şimdiden Takvimi İşaretleyinEkonomi

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kurlar Yeniden Atağa Geçti! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 6 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları Kurlar Yeniden Atağa Geçti! Piyasalar Alarmda
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! Meteoroloji Tarih Verdi: 30 İlde Sarı Kodlu Alarm Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! 30 İlde Sarı Kodlu Alarm
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: 6 Gazetecinin İfadesi Alınacak Başsavcılıktan 6 Gazeteci İçin Açıklama
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar
Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın' Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın'