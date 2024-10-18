Noter Ücretleri Ne Kadar Oldu? 2024 Fiyatları Açıklandı

Değerli kağıtların 2024 yılı satış bedelleri, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Buna göre:

Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 87 TL

Protesto, vekaletname ve resen senet bedeli: 174 TL

Pasaport bedeli: 790 TL

İkamet izni bedeli: 565 TL

Kimlik Kartı Ücretleri de Arttı

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için de yeni ücretler belirlendi. Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değişiklik nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 130 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için ise 260 TL ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi