'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini

2023’te Türkiye’de enflasyona karşı yatırımcıyı en çok koruyan yine gram altın oldu.

Bin 115 lira seviyesinden 2023’e başlayan gram altın, bu hafta 2 bin 38 liraya yükseldi.

2.070-2.150 ve 2 bin 250 lira seviyeleri yine bizi bekliyor.

Yüzde 80’den fazla getiri sağlayan gram altın şampiyon oldu.

2024 şimdiden sizin için hayır dolu bir yıl olsun…