'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılında beklenen finansal gelişmeleri yazdı.

İslam Memiş
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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılının röntgenini çekti, beklenen gelişmeleri tek tek sıraladı. Dolar ve altın fiyatlarına dikkat çeken Memiş, 2024 yılında neleri takip etmeli, hangi önlemler alınmalı sorusuna da yanıt verdi.

İşte Memiş'in TV100'deki yazısından çarpıcı detaylar...

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 2

2024 yılında finansal piyasalarda hangi tarihlerde, neler olacak not almalısınız.

Çünkü 2024 yılı oldukça yoğun ve karışık bir yıl olacak.

Merkez bankalarının para politikasına ilişkin kararlar, seçimler, enflasyon, ekonomik veriler gibi birçok önemli başlık var.

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 3

Finansal piyasaları takip edenler şu tarihleri ajandasına not edebilir:

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplantı takvimi

25 Ocak
22 Şubat
21 Mart

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve geldikten bu yana haftalık repo faizi toplamda 3 bin 400 baz puan yükseltilerek yüzde 8,50’den yüzde 42,50 seviyesine yükseltildi.

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 4

2- Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı takvimi

31 Ocak
20 Mart
1 Mayıs
12 Haziran
31 Temmuz
18 Eylül
7 Kasım
18 Aralık

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 5

Fed, en son 13 Aralık 2023’de piyasaların beklentisi doğrultusunda faizleri yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed’in 2024’de en az üç faiz indirimi yapacağını tahmin ediyorum.

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 6

3- Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantı takvimi

25 Ocak
7 Mart
11 Nisan
6 Haziran
18 Temmuz
12 Eylül
17 Ekim
12 Aralık

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 7

4- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu takvimi

Fitch Ratings 9 Mart
Fitch Ratings 6 Eylül

Fitch, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye’nin kredi görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltmişti

S&P Global

31 Mart
29 Eylül

S&P Global, Türkiye’nin kredi görünüm notunu 30 Kasım 2023 tarihinde “durağan”dan “pozitif”e çevirmişti.

CI Ratings

17 Mayıs
16 Kasım

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 8

Yatırımcının takip etmesi gereken önemli başlıklar:

- ABD seçimleri
- Büyüme endişeleri
- Merkez bankalarının faiz politikaları
- Enflasyon rakamları
- Jeopolitik gerilimler

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 9

2024 yılı için rakamsal tahminlerim:

- 2024 yıl sonu TCMB haftalık repo yüzde 40
- 2024 yılı enflasyon yüzde 45
- Dolar/TL kuru 45,00 lira
- Gram altın 3 bin lira

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 10

Neye dikkat etmeli?

- Döviz ve altın borçlanmamalı
- Mümkün olduğunca az harcama, çok tasarruf
- Kulaktan dolma bilgilerle yatırırım yapmamalı
- Barınma ihtiyacı giderilmeli
- Sabit geliri artırmalı
- Birikimler çeşitlendirilmeli, sepet uygulaması tercih edilmeli, tek birikim tercih edilmemeli
- Az insan, bol nakit
- Kişiye değil, işe odaklanmalı

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 11

2023’de kontrolü merkez bankaları ele almıştı.
2024’de de kontrol merkez bankalarında olacak.
2023’de faiz ve borsa gibi tatlı paraya alışanlar, 2024’de maliyet hesabı yapacaklar.
Ancak döviz ve altına kıyasıyla bir getiri hesaplamasıyla o zaman ortaya çıkacak kim kazanmış.
Sistem mi, tercih ettikleriniz mi?

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 12

2023’te Türkiye’de enflasyona karşı yatırımcıyı en çok koruyan yine gram altın oldu.
Bin 115 lira seviyesinden 2023’e başlayan gram altın, bu hafta 2 bin 38 liraya yükseldi.
2.070-2.150 ve 2 bin 250 lira seviyeleri yine bizi bekliyor.
Yüzde 80’den fazla getiri sağlayan gram altın şampiyon oldu.

2024 şimdiden sizin için hayır dolu bir yıl olsun…

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'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini - Resim: 13
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