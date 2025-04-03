Nisan Ayı İtibarıyla 900 Bin Lira Civarı Alınabilecek Otomobiller Belli Oldu! Araç Alacaklar Bayiye Koştu
Otomotiv sektöründe hareketlilik beklenirken, Nisan ayı itibarıyla 900 bin lira civarında alınabilecek en uygun otomobiller listesi paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil sektöründe fiyatların bir süredir stabil seyretmesi ve markaların sunduğu kampanyalar, vatandaşları araç alımına yönlendiriyor. Galericiler piyasanın durgunluğundan şikâyetçi olsa da bayiler ve alıcılar indirimlerden memnun görünüyor.
900 bin TL bütçesi olanlar için öne çıkan uygun fiyatlı ve mantıklı otomobillerin listesi belli oldu. Peki 900 bin lira civarı alınabilecek araçlar hangileri? İşte o liste:
-Alfa Romeo Giulietta
-BMW 1.16
-Citroën C3
-Honda Civic
-Hyundai i20
-Opel Corsa
-Volkswagen Polo
-Volkswagen Golf
-Dacia Sandero Stepway
-Renault Zoe
Dikkat! Fiyatlar model yılına ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Satın almadan önce piyasa araştırması yapmanız önerilir.