Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı: Genç İşsizliğinde Düşüş, Kadın İstihdamında Uçurum Sürüyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nisan ayı işsizlik oranı yüzde 8,2'ye yükselirken, genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 14,5'e gerilemesi nisan ayı verilerinin en dikkat çekici gelişmesi oldu. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8 gibi tek haneli seviyelerde seyrederken, kadınlarda bu oran yüzde 11 ile çift hanelerde kalmayı sürdürdü.

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Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı: Genç İşsizliğinde Düşüş, Kadın İstihdamında Uçurum Sürüyor
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Kaynak: AA

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