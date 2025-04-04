Nisan 2025’te Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor? SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve üç yıl süreyle o bankadan maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu taahhüt, banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor ancak bu durumda kalan promosyon tutarı iade ediliyor.

PROMOSYON TUTARLARI MAAŞ MİKTARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Bankaların duyurduğu promosyonlar emeklilerin maaş dilimlerine göre farklılık gösteriyor. Genellikle en yüksek promosyon, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere ödeniyor. Ödeme miktarı maaş düştükçe azalmaya başlıyor. Bazı bankalar, ek kampanya ve koşullarla promosyon tutarlarını daha da artırabiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyanlar 36 ay taahhüt karşılığında toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Bu tutar, 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek ödemenin birleşiminden oluşuyor.

DENİZBANK

DenizBank emeklilere 12.000 TL’ye kadar ana promosyon sunarken, çeşitli ürün kullanımına göre bu tutar 20.000 TL’yi aşabiliyor. Ek kampanyalarla birlikte alınabilecek maksimum tutar 22.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş taşıma ve üç yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.

ING BANK

ING, promosyon kampanyası kapsamında maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapıyor. Herhangi bir ek ürün koşulu bulunmuyor. En yüksek promosyon tutarı 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara veriliyor.

QNB FİNANSBANK

Emekli maaşını QNB Finansbank’a taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon ödeniyor. Ayrıca, emekli kredi kartı kullananlara yıllık 1.200 TL indirim sağlanarak toplamda 16.200 TL’ye varan avantaj sunuluyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, maaşını taşıyan SGK emeklilerine maaş dilimine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. Ek taahhütlerle bu tutar 2.000 TL daha artabiliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank promosyon kampanyası kapsamında, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapıyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ve alışveriş harcamalarına bağlı olarak 15.000 TL ek ödeme fırsatı sunuyor. Toplamda 27.000 TL’ye kadar ulaşan avantajlar sağlanabiliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.

Promosyon kampanyaları bankalar tarafından dönemsel olarak güncellenebiliyor. Emeklilerin en güncel promosyon bilgileri için tercih ettikleri bankanın resmi internet sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden bilgi almaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi