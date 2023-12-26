Nihat Özçelik’e operasyon: Borsadaki manipülasyon ağı çözülüyor mu?

İsmi daha önce de birçok ‘borsa manipülasyonu’ iddiasına karışan Nihat Özçelik, ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘şantaj, tehdit ve manipülasyon’ suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Ayrıca İstanbul polisinin yaptığı operasyonda, Özçelik'le birlikte 8 kişi daha gözaltına alındı.

TAŞKESENLİOĞLU, DÖNEMİNDE BÜYÜDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Nihat Özçelik'in yükseliş dönemi, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığı dönemine denk geliyor. Patronlar Dünyası'ndan Ulaş Yıldız’ın aktardığı habere göre, Özçelik'in, SPK Başkanı Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi, bir dönem THK Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ünsal Ban ile gizli ortak olduğu ileri sürüldü.

GERÇEK GÜNDEM DUYURMUŞTU

Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin daha önce Gerçek Gündem'e konuşan 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, 16 yıl FETÖ terör örgütünün bankası BankAsya'yı yöneten, ardından Vakıfbank’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan, Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün ardından da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na dikkat çekmişti.

CHP'li Ünsal, Taşkesenlioğlu hakkında şu iddiaları gündeme getirmişti: "Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nin başına geçmesinin ardından kız kardeşi olan AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ankara'da danışmanlık bürosu açtı. Danışmanlık bürosu açıldıktan sonra Zehra Taşkesenlioğlu, SPK'ye danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Örneğin, borsaya girmek için 200 milyon TL değerinde olan bir şirket, 100 milyon TL'sini halka arz etmek için SPK'ye başvuru yapıyor. Burada Ali Fuat Taşkesenlioğlu devreye girerek borsaya almayacağı tehdidinde bulunuyor. Fuat Taşkesenlioğlu, bu şirketin borsaya girebilmesi için tehdit kozunu kullanarak rüşvet istiyor. Bu rüşvet ağında parayı alabilmek için AKP Milletvekili olan kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanlık bürosuna gönderiyor. Burada hem danışmanlık ücreti alınıyor hem de rüşvet ağı tamamlanmış oluyor."

"FASON ŞİRKET KURULUYOR"

Bir başka manipülasyon iddiasını da gündeme getiren Ünsal, "Ali Fuat Taşkesenlioğlu, fason kurulmuş bir şirketi borsaya alıyor. Bu fason şirketin ucuz olan hisselerine küçük yatırımcı yönlendiriliyor. Bu fason kurulan şirket örneğin, 100 bin TL'lik sermaye ile kurulmuşsa hisselere olan taleple 100 milyonluk bir şirket haline dönüşüyor. Daha sonra sermaye sahibi bu 100 milyonu alarak şirketi batırarak, küçük yatırımcının paralarını alıyor" demişti.

BORSADAKİ MANİPÜLETÖRLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada borsada manipülasyona karışanların isimlerini de tek tek açıklayan Ünsal, "2010 yılında borsada adı manipülasyona karıştığı için borsadan uzaklaştırılan Ali Karakaya, oğlu Ümit Karakaya'yı Türk Hava Kurumu (THK) Mütevelli Heyeti başkan yardımcılığına sokuyor. Burada THK Üniversitesi Rektörü ve SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olan eşi Ünsal Ban ile birlikte hareket eden Ümit Karakaya borsada manipülasyon yapmayı sürdürüyor. Bu grup aynı zamanda borsada manipülasyonla elde ettikleri bir servete sahip. Bu grup ellerinde bulundurdukları servetle, hisseleri düşük olan şirketlerin hisselerine yükleniyorlar. Hisseleri düşük olan şirketin değerinin artmasıyla küçük yatırımcının dikkati çekiliyor ve hisseler yükseldiği zaman ellerinden bu hisseleri çıkarıyorlar. Bu olup bitenlerden küçük yatırımcı haberdar dahi olmuyor. Çünkü bu grup, SPK'den Ali Fuat Taşkesenlioğlu aracılığıyla özel bilgiler alıyor" diye konuşmuştu.

"AKP'Lİ ÇİĞDEM KARAASLAN DA İŞİN İÇİNDE"

"Bu grup aynı zamanda bu ağın bozulmaması için Zehra Taşkesinoğlu ve Ünsal Ban'ın boşanmalarını önlemeye çalıştı" diyen Ünsal, AKP Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan hakkında da şu iddiaları gündeme getirmişti: "Bu grubun içinde aynı zamanda AKP Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da var. Karaaslan'ın kocası Direnç Karaaslan ile birlikte borsada 1 milyara yakın parası var. Bu grubun içinde ortak hareket ettikleri için Ünsal Ban ile Zehra Taşkesinoğlu'nun boşanma aşamasına gelmesi bunların parasını sıkıntıya soktu. Bu tür manipülasyonlarla anılan Çiğdem Karaaslan'ın adı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için de geçti."

Kaynak: Gerçek Gündem