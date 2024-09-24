Niğde'de Hasat Bolluğu! Yazlık ve Kışlıklar Aynı Anda Hasat Edildi
Niğde'de bu yıl kışlık ve yazlık patates hasadının aynı döneme denk gelmesiyle pazarda patates bolluğu yaşandı. İklim değişikliklerinin etkisiyle 25 gün erken başlayan kışlık patates hasadı, fiyatlarda önemli bir düşüşe yol açtı. Patates fiyatları 4 lira gerileyerek üreticiyi zor durumda bırakırken, tüketiciler için sevindirici oldu.
Kaynak: DHA
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçtiğimiz yıl patates fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl çiftçilerin daha fazla ekim yaptığını belirtti.
Geçen yıl 800 bin ton olan patates üretiminin bu yıl 1 milyon 50 bin tona ulaşmasını beklediklerini ifade eden Kenar, "Patates fiyatlarının düşük seyretmesi, arz fazlalığı, erken hasat ve iklim koşullarından kaynaklanıyor. Şu anda üreticilerimiz tarladaki patateslerini 4-5 liraya ancak satabiliyor, o da alıcı bulabilirlerse" dedi.
İHRACAT KISITLAMASI PAZAR KAYBINA YOL AÇTI
Patates ihracatında geçtiğimiz yıl uygulanan kısıtlamaların üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Kenar, "İhracatın büyük bölümü Orta Doğu ülkelerine yapılıyor. Ancak sıcak iklim nedeniyle patatesin soğutucu konteynerlerle gönderilmesi gerekiyor. Geçen yılki ihracat kısıtlaması bu pazarlarda kayıplara neden oldu. Tekrar pazar kazanmak kolay değil" şeklinde konuştu.
Patates üreticilerinin zor durumda olduğunu vurgulayan Kenar, "Üretim maliyetlerini karşılayabilmek için patates fiyatlarının en az 8-10 lira olması gerekiyor. Ancak şu anki fiyatlar maliyetlerin altında seyrediyor. Devletimizden beklentimiz, bu konuda bir adım atarak üreticileri koruyacak önlemler alması" diye konuştu.