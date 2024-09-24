Niğde'de Hasat Bolluğu! Yazlık ve Kışlıklar Aynı Anda Hasat Edildi

Geçen yıl 800 bin ton olan patates üretiminin bu yıl 1 milyon 50 bin tona ulaşmasını beklediklerini ifade eden Kenar, "Patates fiyatlarının düşük seyretmesi, arz fazlalığı, erken hasat ve iklim koşullarından kaynaklanıyor. Şu anda üreticilerimiz tarladaki patateslerini 4-5 liraya ancak satabiliyor, o da alıcı bulabilirlerse" dedi.