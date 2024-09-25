New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 42.236,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 5.733,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalarak 18.050,35 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD ekonomisinde enflasyona yönelik riskler yerini resesyon endişelerine bıraktığını, ekonomik aktivite ve iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in kasım ve aralık ayında atacağı adımların boyutuna yönelik bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

ABD'de dün zayıf gelen tüketici güven endeksinin, Fed'in geçen haftaki 50 puanlık faiz indirimi kararının ekonomideki sert yavaşlamadan kaynaklanıyor olabileceğinden endişe duyan yatırımcıların iş gücü piyasasının durumuna ilişkin kaygılarını daha da artırdığını belirten analistler, ekonominin durumuna ilişkin daha fazla göstergenin beklendiğini aktardı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Mortgage başvuruları, yüzde 11 artışla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: AA