New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarının ekonomik etkilerine yönelik endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,53 azalışla 41.099,43 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,75 düşüşle 5.643,90 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,82 kayıpla 17.830,18 puana indi.

New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye getirilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini açıkladı. Trump, diğer ülkelerin film yapımcılarını ABD’den uzaklaştırmak için teşvikler sunduğunu belirterek, Hollywood'un zarar gördüğünü ve filmlerin yeniden Amerika’da üretilmesini istediklerini ifade etti.

SİNEMA VE MEDYA HİSSELERİ GERİLEDİ

Bu gelişmelerin ardından sinema ve televizyon yapım şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Netflix’in hisseleri yüzde 3’ün üzerinde, Walt Disney ve Warner Bros Discovery’nin hisseleri yüzde 2’nin üzerinde, Amazon’un hisseleri ise yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

FED KARARLARI VE TİCARET MÜZAKERELERİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada birçok ülkeyle tarife konularında müzakere yürüttüklerini ancak kendi anlaşmalarını belirleyeceğini ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planının olmadığını da açıkladı. Analistler, tarifelerle ilgili hızlı haber akışının piyasadaki oynaklığı artırdığını vurguladı.

Bu hafta düzenlenecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Piyasalarda Fed’in politika faizini bu hafta sabit tutacağı öngörülürken, güçlü istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi beklentisi temmuz ayına ertelendi.

BERKSHIRE HATHAWAY HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Kurumsal cephede ise Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett’ın yıl sonunda üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, ABD’de bugün açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) verileri piyasalar tarafından takip ediliyor.

Kırşehir’de Uyuşturucu Firarisi YakalandıKırşehir’de Uyuşturucu Firarisi YakalandıYurttan Haberler
Ayvalık’ta Kereste Deposunda YangınAyvalık’ta Kereste Deposunda YangınGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa Hisse New York
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Koç Holding'in Gözdesinden Rekor Hamle! Piyasalar Sarsılacak Koç Holding'in Gözdesinden Rekor Hamle! Piyasalar Sarsılacak
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında Rekor İhracat Gerçekleştirdi Otomotiv Sektörü Nisan Ayında Rekor İhracat Gerçekleştirdi
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! SGK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler İçin Oran Verdi Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı
Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek