New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye getirilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini açıkladı. Trump, diğer ülkelerin film yapımcılarını ABD’den uzaklaştırmak için teşvikler sunduğunu belirterek, Hollywood'un zarar gördüğünü ve filmlerin yeniden Amerika’da üretilmesini istediklerini ifade etti.

SİNEMA VE MEDYA HİSSELERİ GERİLEDİ

Bu gelişmelerin ardından sinema ve televizyon yapım şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Netflix’in hisseleri yüzde 3’ün üzerinde, Walt Disney ve Warner Bros Discovery’nin hisseleri yüzde 2’nin üzerinde, Amazon’un hisseleri ise yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

FED KARARLARI VE TİCARET MÜZAKERELERİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada birçok ülkeyle tarife konularında müzakere yürüttüklerini ancak kendi anlaşmalarını belirleyeceğini ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planının olmadığını da açıkladı. Analistler, tarifelerle ilgili hızlı haber akışının piyasadaki oynaklığı artırdığını vurguladı.

Bu hafta düzenlenecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Piyasalarda Fed’in politika faizini bu hafta sabit tutacağı öngörülürken, güçlü istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi beklentisi temmuz ayına ertelendi.

BERKSHIRE HATHAWAY HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Kurumsal cephede ise Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett’ın yıl sonunda üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, ABD’de bugün açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) verileri piyasalar tarafından takip ediliyor.

Kaynak: AA