New York Borsası Günü Düşük Seviyeden Açtı

New York borsası güne düşüşle başlangıç yaptı.

New York Borsası Günü Düşük Seviyeden Açtı

New York borsasının açılış verileri paylaşıldı. Borsa, güne düşük puandan başlangıç yaptı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 41.847,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.589,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 17.227,85 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

The Washington Post'un bugün yayımlanan bir haberinde ise Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulurken, makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ile JOLTS açık iş sayısı, bugün takip edilecek önemli veriler arasında.

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Kaynak: AA

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