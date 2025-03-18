New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

New York borsasında işlem gören endeksler, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 41.722,16 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 5.648,90 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,84 düşüşle 17.658,36 puana geriledi.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in politika faizini sabit tutmasının beklendiğini, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yakından izleneceğini vurgulayan analistler, ticaret tarifeleriyle ilgili gelişmelerin Fed'in projeksiyonlarına etkisinin değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapması beklenen telefon görüşmesi de piyasaların gündeminde yer aldı.

MAKROEKONOMİK VERİLERDE ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER

ABD’de ithalat fiyat endeksi, şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,1 arttı. Aynı dönemde yapımına başlanan yeni konut sayısı yüzde 11,2 artış göstererek beklentileri aşarken, verilen inşaat izinleri yüzde 1,2 oranında azaldı.

Öte yandan, şubat ayında sanayi üretimi yüzde 0,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

NVIDIA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yıllık yazılım geliştirici konferansında yeni yapay zeka çipinin ayrıntılarını açıklaması beklenen Nvidia’nın hisseleri, piyasalardaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle yüzde 2’ye yakın değer kaybetti.

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Kaynak: AA

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