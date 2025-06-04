New York Borsası Güne Artışla Başladı

ABD'de özel sektör istihdam verileri yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre mayıs ayında özel sektör istihdamı yalnızca 37 bin kişi arttı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Ayrıca nisan ayı verisi de 62 binden 60 bine revize edildi. Bu gelişmelere karşın, borsada açılışta olumlu bir hava hâkim oldu.

İŞ GÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

Analistler, beklenenden düşük gelen istihdam artışının, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki ticaret politikalarının iş gücü piyasası üzerinde baskı yarattığına dair kaygıları artırdığını ifade ediyor. Haftanın devamında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin, ekonomik gidişata dair daha net sinyaller vereceği değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN FAİZ VE TİCARET MESAJLARI

İstihdam verilerinin ardından sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a faiz indirme çağrısını yineledi. Trump ayrıca çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan %25’lik gümrük vergisini %50’ye çıkaran kararı imzaladığını duyurdu. Bu kararın ardından ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik yeniden gündeme geldi.

ÇİN İLE GÖRÜŞME BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKTI

ABD'nin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakereler yakından izlenirken, Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, yaptığı paylaşımda Şi Cinping’i “anlaşma yapmakta son derece zor biri” olarak niteledi.

ŞİRKET HİSSELERİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Kurumsal gelişmelerde ise dikkat çeken bazı hisse hareketleri yaşandı. ABD’nin büyük bankalarından Wells Fargo’nun hisseleri, Fed’in bankaya uyguladığı varlık kısıtlamasının kaldırılması sonrası yaklaşık %2 değer kazandı. Siber güvenlik firması CrowdStrike’ın gelirlerinin beklentilerin altında kalmasıyla hisseleri %6’dan fazla düşerken, indirimli perakende zinciri Dollar Tree, ikinci çeyrek kârının tarifelerden etkilenebileceğini açıklamasının ardından %9’un üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA