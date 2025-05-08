Nevzat Aydın Gözlerine İnanamadı, Çok Şaşırdı Hemen Harekete Geçti! Türk Milyardere Yunanistan'da Büyük Şok
Yemeksepeti’nin kurucularından ve eski CEO’su Nevzat Aydın, Yunanistan’da arkadaşlarıyla birlikte gittiği restoranda ödediği hesapla sosyal medyada gündem yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nevzat Aydın, Panathinaikos ile Anadolu Efes arasındaki basketbol maçını izlemek için gittiği Atina’da bir akşam yemeğinde ödediği hesabı takipçileriyle paylaştı.
GELEN HESAP DİKKAT ÇEKTİ
Nevzat Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “5 kişi tıka basa yedik. Karides, kalamar, ahtapot; sadece ben 6 kola içtim. Bu da gelen hesap.” ifadeleriyle 115 Euro tutarındaki fişin fotoğrafını yayımladı. Aydın’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Kullanıcıların önemli bir kısmı, Yunanistan’daki restoran fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla daha uygun olduğuna dikkat çekti.
NEVZAT AYDIN KİMDİR?
8 Mart 1976 doğumlu olan Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco Üniversitesi’nde MBA programına devam etti. Henüz öğrencilik yıllarında girişimciliğe adım atan Nevzat Aydın, 21 yaşında 700 kişilik bir kafileyi U2 konseri için Yunanistan’ın Selanik kentine götürdü. Bu deneyimi, kariyerini kurumsal hayatta değil girişimcilikte sürdürme kararını etkiledi.
TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖNCÜ İSMİ
Nevzat Aydın, 2001 yılında Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi ile birlikte Türkiye’nin ilk çevrimiçi yemek siparişi platformu olan Yemeksepeti’ni kurdu. O dönemde internet kullanımı sınırlı olmasına rağmen, müşteri deneyimine ve teknolojik yeniliklere verilen önem sayesinde Yemeksepeti kısa sürede büyüdü. 2008’de European Founders Fund’dan, 2012’de ise General Atlantic’ten yatırım alarak uluslararası büyümesini hızlandırdı.
2015 yılında Yemeksepeti, Almanya merkezli Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar değerleme ile satın alındı. Bu satış, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en büyük internet satışı olarak kayıtlara geçti. Nevzat Aydın, satıştan elde edilen 27 milyon dolarlık karı 114 çalışana prim olarak dağıtarak uluslararası basında da takdir topladı.
GİRİŞİMCİLİĞE KATKILARI VE ÖDÜLLERİ
Nevzat Aydın, 2016 yılına kadar toplam 25 start-up’a 6 milyon dolar yatırım yaptı. Girişimcilik alanındaki katkılarıyla birçok ödüle layık görüldü. 2010 yılında ABD Başkanı Barack Obama tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’ne davet edilen 150 girişimciden biri oldu. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune Dergisi’nin "40 Yaş Altı 40" listesinde zirvede yer aldı.
Aydın, Webrazzi, Ekonomist ve The Next Web gibi prestijli organizasyonlardan da birçok ödül aldı. Dragon’s Den Türkiye programında yatırımcı olarak yer alarak genç girişimcilere destek verdi.
TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE YATIRIM
Yemeksepeti’nin vizyonu doğrultusunda, Nevzat Aydın liderliğinde şirket; mobil altyapı, online ödeme sistemleri ve içerik portalları gibi alanlarda önemli yatırımlar yaptı. 2013 yılında online kredi kartı ödeme sistemini devreye sokan Yemeksepeti, 2014’te yemek kültürüne odaklanan yemek.com platformunu yayına aldı. Şirket, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin 64 şehrinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5,2 milyon kullanıcıya hizmet sunuyordu.
MELEK YATIRIMCILIK VE İLHAM VEREN BAŞARI HİKAYESİ
Nevzat Aydın’ın liderliğinde şekillenen şirket kültürü, şeffaflık, iletişim ve yaratıcılık üzerine kurulu oldu. 2016 yılında Webrazzi tarafından "Yılın Melek Yatırımcısı" seçilen Aydın, Türkiye girişimcilik ekosistemine olan katkılarıyla örnek gösterilmeye devam ediyor.