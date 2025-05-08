Nevzat Aydın Gözlerine İnanamadı, Çok Şaşırdı Hemen Harekete Geçti! Türk Milyardere Yunanistan'da Büyük Şok

2015 yılında Yemeksepeti, Almanya merkezli Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar değerleme ile satın alındı. Bu satış, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en büyük internet satışı olarak kayıtlara geçti. Nevzat Aydın, satıştan elde edilen 27 milyon dolarlık karı 114 çalışana prim olarak dağıtarak uluslararası basında da takdir topladı.

GİRİŞİMCİLİĞE KATKILARI VE ÖDÜLLERİ

Nevzat Aydın, 2016 yılına kadar toplam 25 start-up’a 6 milyon dolar yatırım yaptı. Girişimcilik alanındaki katkılarıyla birçok ödüle layık görüldü. 2010 yılında ABD Başkanı Barack Obama tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’ne davet edilen 150 girişimciden biri oldu. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune Dergisi’nin "40 Yaş Altı 40" listesinde zirvede yer aldı.

Aydın, Webrazzi, Ekonomist ve The Next Web gibi prestijli organizasyonlardan da birçok ödül aldı. Dragon’s Den Türkiye programında yatırımcı olarak yer alarak genç girişimcilere destek verdi.

TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE YATIRIM

Yemeksepeti’nin vizyonu doğrultusunda, Nevzat Aydın liderliğinde şirket; mobil altyapı, online ödeme sistemleri ve içerik portalları gibi alanlarda önemli yatırımlar yaptı. 2013 yılında online kredi kartı ödeme sistemini devreye sokan Yemeksepeti, 2014’te yemek kültürüne odaklanan yemek.com platformunu yayına aldı. Şirket, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin 64 şehrinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5,2 milyon kullanıcıya hizmet sunuyordu.

MELEK YATIRIMCILIK VE İLHAM VEREN BAŞARI HİKAYESİ

Nevzat Aydın’ın liderliğinde şekillenen şirket kültürü, şeffaflık, iletişim ve yaratıcılık üzerine kurulu oldu. 2016 yılında Webrazzi tarafından "Yılın Melek Yatırımcısı" seçilen Aydın, Türkiye girişimcilik ekosistemine olan katkılarıyla örnek gösterilmeye devam ediyor.