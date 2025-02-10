Netflix Abonelik Ücretlerine Zam
Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, abonelik ücretlerine bir ülkede daha zam yaptı. Daha önce ABD ve bazı ülkelerde fiyatları artıran şirket, şimdi de İngiltere’deki kullanıcıları kapsayan bir fiyat güncellemesine gitti. Bu gelişme, Türkiye’deki aboneler tarafından da yakından takip ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix İngiltere’den yapılan resmi açıklamaya göre, reklamlı abonelik paketi 1 sterlin, standart abonelik paketi ise 2 sterlin zamlandı. Standart abonelikteki bu artış, yaklaşık yüzde 18’lik bir fiyat yükselişine işaret ediyor.
Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte İngiltere’de Netflix aboneliği daha maliyetli hale geldi.
TÜRKİYE’DE DE FİYAT GÜNCELLEMESİ GÜNDEME GELEBİLİR
Netflix, Türkiye için henüz resmi bir fiyat artışı açıklamasa da farklı ülkelerde uygulanan zamların Türkiye pazarına da yansıyabileceği değerlendiriliyor. Şirketin abonelik ücretlerinde yaptığı bu değişiklikler, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da yakından izleniyor.