Netflix Abonelik Ücretlerine Zam

TÜRKİYE’DE DE FİYAT GÜNCELLEMESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Netflix, Türkiye için henüz resmi bir fiyat artışı açıklamasa da farklı ülkelerde uygulanan zamların Türkiye pazarına da yansıyabileceği değerlendiriliyor. Şirketin abonelik ücretlerinde yaptığı bu değişiklikler, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da yakından izleniyor.