Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama
Milyonların yakından takip ettiği altın fiyatlarıyla ilgili tahminleriyle gündem olan Tuna Kaya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Kaya, altının göreceği seviyeyi açıkladı.
Altın piyasasındaki dalgalanmalar büyük bir hız kazandı. Sürekli olarak inişli çıkışlı fiyat tarifesini yansıtan altın fiyatları 2022 yılında büyük bir kazanç sağlamıştı.
2023 yılı ile de kazandırmaya devam ederken son 1 aydır büyük bir düşüş gündemde yer alıyor. Düşüşe geçen altın fiyatına dair ünlü ekonomistlerden açıklamalar gelmeye başladı.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarındaki oynaklık üzerine Tuna Kaya açıklamada bulundu.
Şubat ayı itibariyle düşüşe geçen gram altın fiyatları hakkında yorumlar yapan Tuna Kaya sosyal medyada gündem oldu.