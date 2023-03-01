Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama

Milyonların yakından takip ettiği altın fiyatlarıyla ilgili tahminleriyle gündem olan Tuna Kaya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Kaya, altının göreceği seviyeyi açıkladı.

Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama - Resim: 1

Altın piyasasındaki dalgalanmalar büyük bir hız kazandı. Sürekli olarak inişli çıkışlı fiyat tarifesini yansıtan altın fiyatları 2022 yılında büyük bir kazanç sağlamıştı. 

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Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama - Resim: 2

2023 yılı ile de kazandırmaya devam ederken son 1 aydır büyük bir düşüş gündemde yer alıyor. Düşüşe geçen altın fiyatına dair ünlü ekonomistlerden açıklamalar gelmeye başladı.

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Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama - Resim: 3

Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarındaki oynaklık üzerine Tuna Kaya açıklamada bulundu. 

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Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama - Resim: 4

Şubat ayı itibariyle düşüşe geçen gram altın fiyatları hakkında yorumlar yapan Tuna Kaya sosyal medyada gündem oldu. 

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