Net Tarih Verdi: 21'e Düşecek
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için tarih verdi. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yükseltirken, enflasyonun 2025 yılında yüzde 21 seviyesine düşeceğini öngördü.
Kaynak: NTV
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinden BB-'ye yükseltti ve not görünümünü durağan olarak açıkladı. Fitch’in Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'deki sıkı para politikasının devam edeceğine dair inançlarının güçlendiğini ifade etti. Ayrıca Morales, enflasyonun 2025 yılının sonunda yüzde 21 seviyesine kadar gerileyeceğini öngördüklerini vurguladı.
‘DENGELEYİCİ BİR BÜYÜME BEKLENİYOR’
Morales, kredi notundaki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin, son seçimlerin ardından yürürlüğe giren politika değişiklikleri olduğunu vurguladı. Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların azaldığını, uluslararası rezervlerde artış yaşandığını ve bu iyileşmenin sıkı para politikasıyla desteklendiğini söyledi.
2025 İTİBARIYLA İHRACAT ODAKLI BİR YAPIYA GEÇİLECEK
Fitch’in üst düzey yetkilisi Morales, enflasyonun düşüş sürecinin zamana yayılacağını, ancak kademeli bir iyileşme beklediklerini kaydetti. 2025'in ilk çeyreğinde ise para politikasında bir gevşeme olasılığı gördüklerini ekledi. Türkiye’nin büyüme modelinin de 2025 itibarıyla daha çok ihracata dayalı bir yapıya dönüşmesini beklediklerini belirtti.
‘ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK’
Ayrıca, mali politikaların enflasyonla mücadelede kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Morales, 2025 yılı itibarıyla mali konsolidasyonun yüzde 2 civarına ulaşacağını ve bunun enflasyonun düşüşüne katkı sağlayacağını söyledi. Yatırımcıların ise mevcut politikaların sürdürülebilirliğine dair daha fazla güvence görmek isteyeceklerini dile getirdi. Fitch'in açıklamasında, Türkiye’nin uluslararası rezervlerinin 2024 sonunda 158 milyar dolar, 2025 sonunda ise 165 milyar dolar seviyesine çıkmasının beklendiği de belirtildi.
TÜİK verilerine göre 2024 Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 51,97 seviyesine gerilerken, ENAG'a göre ise yıllık enflasyon yüzde 90,35 olarak gerçekleşti