Net Tarih Verdi: 21'e Düşecek

‘ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Ayrıca, mali politikaların enflasyonla mücadelede kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Morales, 2025 yılı itibarıyla mali konsolidasyonun yüzde 2 civarına ulaşacağını ve bunun enflasyonun düşüşüne katkı sağlayacağını söyledi. Yatırımcıların ise mevcut politikaların sürdürülebilirliğine dair daha fazla güvence görmek isteyeceklerini dile getirdi. Fitch'in açıklamasında, Türkiye’nin uluslararası rezervlerinin 2024 sonunda 158 milyar dolar, 2025 sonunda ise 165 milyar dolar seviyesine çıkmasının beklendiği de belirtildi.