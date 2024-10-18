Nerşehir'de Çiftçiyi Ağlatan Hasat Başladı: Fiyatı Çakıldı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevşehir’de kışlık patates hasadı başladı, ancak üreticiler fiyatların maliyetin altında kalmasından şikayetçi.

Her yıl binlerce dekarda patates ekimi yapılan bölgede hasat devam ederken, üreticiler bu sezon yaşanan pazar sıkıntısına dikkat çekiyor.