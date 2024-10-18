Nerşehir'de Çiftçiyi Ağlatan Hasat Başladı: Fiyatı Çakıldı
Nevşehir’de patates hasadında verim yüksek, fiyatlar düşük kaldı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde patates üreticileri, bu yıl verimin ve kalitenin yüksek olduğunu ancak tarla satış fiyatlarının düşük seviyede seyrettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevşehir’de kışlık patates hasadı başladı, ancak üreticiler fiyatların maliyetin altında kalmasından şikayetçi.
Her yıl binlerce dekarda patates ekimi yapılan bölgede hasat devam ederken, üreticiler bu sezon yaşanan pazar sıkıntısına dikkat çekiyor.
Geçen yıl patates fiyatlarından memnun olduklarını ifade eden Nevşehirli çiftçiler, bu yıl ise iklim şartları ve erken hasat nedeniyle fiyatların maliyetleri karşılamadığını söylüyor.
Kuyulutatlar köyünün önde gelen çiftçilerinden Salih Karataş, bu durumu “Bu yıl verim ve kalite yüksek ama pazar sıkıntısı büyük. İklim koşulları ve erken hasat nedeniyle fiyatlar iyice düşmüş durumda. Çiftçi, tarladaki patatesi aracılara satmak için bekliyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” şeklinde dile getirdi.