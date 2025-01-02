Neredeyse Her Evde Var, Hurdacılar Atılır Diye Dört Gözle Bekliyor: İçinde 22 Ayar Altın Bulunduruyor!
ETH Zürih’teki araştırmacılar, evlerimizde kullanılan elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili çığır açan bir keşfe imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geliştirilen yeni yöntemle elektronik atıklardan değerli metaller çıkarılıyor. Bu metallerin başında altın geliyor.
HuffPost’un haberine göre, ETH Zürih araştırmacıları, peynir üretiminde ortaya çıkan yüksek protein içeren yan ürünleri kullanarak elektronik atıklardan altın çıkarabilen bir teknik geliştirdi.
KÂRLI BİR ÇALIŞMA
Protein fibril süngerleri aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlem sayesinde, elektronik atıklardaki değerli metaller ayrıştırılabiliyor.
Araştırmacılar, sürecin oldukça kârlı olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre, yatırılan her 1 dolar, 50 dolara kadar altın elde edilmesini sağlayabilir.
22 AYAR ALTIN VAR
Advanced Materials dergisinde yayımlanan makaleye göre, ekip yalnızca 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligram 22 ayar altın külçesi çıkarmayı başardı. Bu külçenin piyasa değeri yaklaşık 33 dolar olarak hesaplandı.
Araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için peynir altı suyu proteinlerini asidik koşullar ve yüksek sıcaklık altında işleyerek protein nanofibril süspansiyonu oluşturdu. Ardından bu karışım kurutularak bir sünger haline getirildi. Çözeltide iyonize edilen altın, süngerle çekilip toplandı ve ısıtma işlemiyle saf hale getirildi.