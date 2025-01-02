Neredeyse Her Evde Var, Hurdacılar Atılır Diye Dört Gözle Bekliyor: İçinde 22 Ayar Altın Bulunduruyor!

22 AYAR ALTIN VAR

Advanced Materials dergisinde yayımlanan makaleye göre, ekip yalnızca 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligram 22 ayar altın külçesi çıkarmayı başardı. Bu külçenin piyasa değeri yaklaşık 33 dolar olarak hesaplandı.

Araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için peynir altı suyu proteinlerini asidik koşullar ve yüksek sıcaklık altında işleyerek protein nanofibril süspansiyonu oluşturdu. Ardından bu karışım kurutularak bir sünger haline getirildi. Çözeltide iyonize edilen altın, süngerle çekilip toplandı ve ısıtma işlemiyle saf hale getirildi.