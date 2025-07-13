Neredeyse Her Evde Olan Bu Modeller Alev Alıyor! 60 Bin Model Apar Topar Geri Çağrıldı
İrlanda'da binlerce evde kullanılan Tower marka airfryer modelleri için acil toplatma kararı alındı. Aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle kullanıcılar uyarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İrlanda Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (CCPC), Tower markasına ait bazı hava fritözleri için ciddi güvenlik riski oluştuğunu belirterek tüketicilere acil çağrıda bulundu. Yapılan incelemelerde cihazların, üretim kaynaklı bir hata nedeniyle normalin üzerinde ısındığı ve potansiyel yangın riski taşıdığı ortaya çıktı.
60 BİN ÜRÜN TEHLİKE SAÇIYOR
Geri çağırma kararına konu olan ürünlerin, 2020 ile 2024 yılları arasında üretildiği ve Argos, Tesco Ireland, Lidl, Dealz, DID ve Amazon gibi büyük satış kanallarında piyasaya sunulduğu açıklandı. Söz konusu ürünlerden İrlanda genelinde yaklaşık 60 bin adet satıldığı tahmin ediliyor.
CCPC, şu ana kadar ülkede resmi bir vaka kaydedilmediğini, ancak İngiltere'de bazı cihazların alev aldığına dair raporlar bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle İrlandalı kullanıcıların tedbir amaçlı derhal harekete geçmesi istendi.
HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?
Yetkililer, cihazların alt kısmındaki etiketlerin kontrol edilmesini önerdi. Geri çağırma listesinde yer alan Tower modellerinin çoğunun model numarası "T" harfiyle başlıyor.
Aşırı ısınma riski taşıyan modeller:
T17023 – Tower 2.2L Manuel Airfryer
T17061BLK – Tower 4L Manuel Airfryer
T17067 – Tower 4L Dijital Airfryer
T17087 – Tower 2L Kompakt Manuel Airfryer
T17129L – Vortx 8L Çift Sepetli Airfryer
YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI
CCPC İletişim Direktörü Grainne Griffin, bu cihazların kullanımının ciddi risk taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Bu geri çağırma, beş farklı Tower hava fritözü modelini kapsıyor. Kullanıcıların cihazlarını derhal fişten çekmeleri, model numarasını kontrol etmeleri ve üreticiyle irtibata geçmeleri büyük önem taşıyor.”