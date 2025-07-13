Neredeyse Her Evde Olan Bu Modeller Alev Alıyor! 60 Bin Model Apar Topar Geri Çağrıldı

60 BİN ÜRÜN TEHLİKE SAÇIYOR

Geri çağırma kararına konu olan ürünlerin, 2020 ile 2024 yılları arasında üretildiği ve Argos, Tesco Ireland, Lidl, Dealz, DID ve Amazon gibi büyük satış kanallarında piyasaya sunulduğu açıklandı. Söz konusu ürünlerden İrlanda genelinde yaklaşık 60 bin adet satıldığı tahmin ediliyor.

CCPC, şu ana kadar ülkede resmi bir vaka kaydedilmediğini, ancak İngiltere'de bazı cihazların alev aldığına dair raporlar bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle İrlandalı kullanıcıların tedbir amaçlı derhal harekete geçmesi istendi.