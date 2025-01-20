Ne Yunanistan Ne Balkanlar: Türkler Rotayı Oraya Çevirdi! Hem Çok Ucuz, Hem Vize Yok
Türk turistlerin tatil için yeni rotası belli oldu. Yunanistan ve Balkanlardan vazgeçenler için hem çok ucuz hem de vize istemeyen yeni alternatif ortaya çıktı. Karayipler'in turizm cenneti Küba'da, Türk turistler için elektronik vize uygulaması başladı.
Kaynak: DHA
Türk turistlerin tatil için gözdesinden biri haline gelen Karayipler'in turizm cenneti Küba, sunduğu doğal güzellikler, tarihi dokusu ve vize kolaylıklarıyla dikkat çekiyor. Küba, her şey dahil otelleri, uygun fiyatları ve eşsiz okyanus sahilleriyle tatilcilerin beğenisini kazanıyor. Ülke, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar sağlık ve doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.
Küba Turizm Birinci Bakan Yardımcısı Jorge Alberto Garcia Dominguez, Türk turistler için elektronik vize uygulaması başlattıklarını belirterek, "Türk turistler, Küba turizmi için önemli bir pazar. Türkiye ile turizm ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.
HEM ÇOK UCUZ HEM VİZE DERDİ YOK
Dominguez, Türk turistlerin Küba’ya kolayca giriş yapabilmeleri için elektronik vize imkanları sunduklarını ve turistlerin ülkeye vardıklarında form doldurarak dijital vize alabileceklerini ifade etti. Bu düzenlemelerin Türk turistlerin sayısını artırdığını belirten Dominguez, 2025 yılında Türkiye'den yaklaşık 22 bin turisti ağırlamayı hedeflediklerini açıkladı.
KARAYİPLER'İN EN BÜYÜK ADASI
Karayipler’in en büyük adası olan Küba, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle Türk turistlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 11 milyon kişinin yaşadığı ülkenin başkenti Havana, rengarenk sokakları, tarihi mimarisi ve sıcak kanlı insanlarıyla ön plana çıkıyor. Havana’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Eski Şehir bölgesi, 16. yüzyıldan kalma tarihi dokusuyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.
Şehir içi ulaşımın ucuz olduğu Havana’da turistler genellikle Amerikan klasik otomobilleriyle şehir turu yapmayı tercih ediyor. Ayrıca, bisiklet taksiler de sıkça kullanılıyor.
ATATÜRK BÜSTÜNE YOĞUN İLGİ
Küba, sadece tatilciler için değil, sağlık turizmi açısından da dikkat çekiyor. Kanser tedavilerindeki başarısıyla öne çıkan ülkede, büyük hastaneler pek çok turistin umut kapısı oluyor. Ülke, tropikal meyveleri, özel tütün ürünleri ve dünya çapında ünlü purolarıyla da biliniyor.
Havana’da yer alan Mustafa Kemal Atatürk büstü, Türk turistlerin yoğun ilgisini çeken detaylardan biri. Üzerinde “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün yazılı olduğu büst, Atatürk’ün evrensel barış mesajını Küba sokaklarına taşıyor.
THY GEÇEN YIL 110 BİN YOLCU TAŞIDI
Türk Hava Yolları (THY) Havana Müdürü Erkan İnce, 2024 yılında Küba’ya 110 bin yolcu taşıdıklarını ve artan seferlerle birlikte bu rakamın yükseldiğini belirtti. Küba, özellikle ocak ve şubat aylarında, kış aylarında ortalama 22 derece olan ılıman iklimiyle Türk turistler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.