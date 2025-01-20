Ne Yunanistan Ne Balkanlar: Türkler Rotayı Oraya Çevirdi! Hem Çok Ucuz, Hem Vize Yok

Türk turistlerin tatil için gözdesinden biri haline gelen Karayipler'in turizm cenneti Küba, sunduğu doğal güzellikler, tarihi dokusu ve vize kolaylıklarıyla dikkat çekiyor. Küba, her şey dahil otelleri, uygun fiyatları ve eşsiz okyanus sahilleriyle tatilcilerin beğenisini kazanıyor. Ülke, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar sağlık ve doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Küba Turizm Birinci Bakan Yardımcısı Jorge Alberto Garcia Dominguez, Türk turistler için elektronik vize uygulaması başlattıklarını belirterek, "Türk turistler, Küba turizmi için önemli bir pazar. Türkiye ile turizm ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.