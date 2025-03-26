Ne Yol Ortası Ne Cadde Üstü! Aracını Buraya Park Eden Yandı: 30 Yıllık Tamirci Açıkladı, Büyük Masrafa Hazır Olun
30 yılı aşkın deneyime sahip ünlü tamirci Scotty Kilmer, sürücülere araçlarını park ederken dikkat etmeleri gereken önemli bir noktayı paylaştı. Aracın nereye park edildiği masraf ve aracın ömrü açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarında yollara dökülen tuz ve kum gibi maddeler aracın dış yüzeyine yapışarak metal aksamda paslanmaya yol açabiliyor. Kilmer, özellikle soğuk havalarda dışarıda kalan tuzun etkisinin düşük olduğunu ancak sıcak bir garaja girildiğinde eriyerek aracın metal parçalarına zarar verdiğini vurguladı.
EN ÇOK ETKİLENEN RİSKLİ BÖLGELER OLUYOR
Bu durum, aracın gövdesinde zamanla ciddi korozyon ve çürümeye neden olabilir. Özellikle kaporta, şasi ve alt takım parçaları, bu durumdan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.
ARACI DIŞARIDA BIRAKMAK DAHA GÜVENLİ
Kilmer, sürücülere garaj yerine açık alanda park etmeyi önererek, düşük sıcaklıklarda tuzun paslanma etkisinin azaldığını belirtti.
Tuz kaynaklı hasarı en aza indirmek için ise şu önlemleri tavsiye etti:
-Aracınızı düzenli olarak yıkayın – Özellikle çamurluk altı ve alt takım bölgelerini temizletin.
-Pas koruma uygulamaları yaptırın – Özel pas önleyici kaplamalar aracınızı koruyabilir.
-Tuzlu yollarda dikkatli olun – Karla kaplı veya tuz dökülmüş yollarda mümkün olduğunca az seyahat edin.