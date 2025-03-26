Ne Yol Ortası Ne Cadde Üstü! Aracını Buraya Park Eden Yandı: 30 Yıllık Tamirci Açıkladı, Büyük Masrafa Hazır Olun

EN ÇOK ETKİLENEN RİSKLİ BÖLGELER OLUYOR

Bu durum, aracın gövdesinde zamanla ciddi korozyon ve çürümeye neden olabilir. Özellikle kaporta, şasi ve alt takım parçaları, bu durumdan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.