Ne Yaparsanız Yapın Petekler Ilık mı? Ucuz Ama Cayır Cayır Yakan Yöntem Ortaya Çıktı
Kış aylarında radyatörlerinizin açık olmasına rağmen evinizin soğuk kalırsa, hemen bir tesisatçı çağırmayı düşünmeden, evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle sorunu çözebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Radyatörlerin alt kısmının soğuk, üst kısmının sıcak olması, genellikle ısıtma sisteminde bir aksaklığın işareti olarak bilinir. Peki bu sorun nasıl çözülebilir? İşte, radyatörünüzü daha verimli hale getirmenin ve ısınma problemini çözmenin yolları...
RADYATÖRLERİN HAVASINI ALIN
Radyatörlerin düzgün çalışmasını sağlamak için yapılması gereken ilk şey, biriken havayı tahliye etmektir. Bu işlem, radyatörlerin daha dengeli ısınmasını sağlar, enerji tüketimini azaltır ve faturalarınızı hafifletir. Üstelik, radyatörün havasını almak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir.
GEREKLİ MALZEMELER
-Hava alma anahtarı veya düz uçlu bir tornavida
-Su toplamak için bir kap
-Eski bir havlu veya bez
ADIM ADIM RADYATÖR HAVASI ALMA İŞLEMİ
Isıtmayı Kapatın: İşleme başlamadan önce radyatörlerinizi kapatın ve soğumasını bekleyin.
Havalandırma Valfini Bulun: Valf genellikle radyatörün üst kısmında, su girişinin karşısında yer alır. Küçük kare veya yuvarlak bir vida gibi görünür.
Valfi Açın: Hava alma anahtarını veya tornavidayı valfe yerleştirin ve saat yönünün tersine çevirerek havayı tahliye edin. Bu sırada bir tıslama sesi duyacaksınız.
Su Akışını Kontrol Edin: Hava tamamen tahliye edildikten sonra su gelmeye başlayacaktır. Suyu toplamak için bir kap yerleştirin ve bir havlu ile etrafı temiz tutun.
Valfi Kapatın: Su akışı sabit hale geldiğinde valfi kapatın.
SİSTEMİN BASINCINI KONTROL EDİN
Radyatörler dengesiz ısınmaya devam ediyorsa, ısıtma sisteminin basıncını kontrol etmeniz gerekebilir. Çoğu kazanda bulunan manometreyi kontrol ederek basınç seviyesini görebilirsiniz. Önerilen basınç değerlerini üretici kılavuzunda bulabilirsiniz. Basınç düşükse doldurma vanasını yavaşça açarak doğru seviyeye ulaşmasını sağlayın ve ardından vanayı kapatın.
NE ZAMAN YAPILMALI?
Radyatörlerin havasını almak için en uygun zaman, ısıtma sezonunun başlamasından öncedir. Ayrıca, kış aylarında ihtiyaç duydukça bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
UZMAN ÇAĞIRMAYA GEREK YOK
Bir tesisatçıya ihtiyaç duymadan radyatörlerin havasını almak, hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlar. Basit adımları uygulayarak evinizde istediğiniz sıcaklık ve konfora kolayca kavuşabilirsiniz.