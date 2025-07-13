Ne Vatandaşlık Ne Dil İsteniyor! Bu Adalara Yerleşenlere Konut ve 4 Milyon Lira Verilecek

EVİN DURUMUNA GÖRE HİBE DEĞİŞİYOR

Programa göre, uzun süredir boş kalan ve bakım gerektiren evleri kalıcı ikamet amacıyla yenilemek isteyen kişilere 50 bin avro hibe sağlanıyor. Eğer mülk aynı zamanda metruk durumdaysa, ek 20 bin avro daha veriliyor. Böylece toplam destek tutarı 84 bin avroya kadar çıkabiliyor.