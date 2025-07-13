Ne Vatandaşlık Ne Dil İsteniyor! Bu Adalara Yerleşenlere Konut ve 4 Milyon Lira Verilecek
İrlanda hükümeti, Batı kıyısındaki ücra adalara yerleşmek isteyenlere yönelik dikkat çekici bir teşvik programı başlattı. "Yaşayan Adalarımız" isimli ulusal strateji kapsamında, terk edilmiş yapıların yeniden değerlendirilmesi ve azalan nüfusun canlandırılması amacıyla 84 bin avroya (yaklaşık 3.944.430 TL) varan maddi destek sağlanacak. Üstelik başvuru için İrlanda vatandaşı olma şartı aranmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin ve Bere adalarını kapsayan program, doğal güzelliğiyle dikkat çeken ancak nüfus kaybı yaşayan bölgelerde yeni bir hayat kurmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Yetkililer, yalnızca İrlanda'dan değil, dünya genelinden başvuru kabul ettiklerini duyurdu.
EVİN DURUMUNA GÖRE HİBE DEĞİŞİYOR
Programa göre, uzun süredir boş kalan ve bakım gerektiren evleri kalıcı ikamet amacıyla yenilemek isteyen kişilere 50 bin avro hibe sağlanıyor. Eğer mülk aynı zamanda metruk durumdaysa, ek 20 bin avro daha veriliyor. Böylece toplam destek tutarı 84 bin avroya kadar çıkabiliyor.
TATİL EVİ YA DA KISA SÜRELİ KİRALAMA YASAK
Programın amacı, adalarda kalıcı yaşam alanları oluşturmak olduğundan, kısa süreli kiralama ya da yazlık kullanım amaçlı başvurular geçerli sayılmıyor. Hibeden yararlanmak isteyen kişilerin, evde uzun süre yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR AÇIKLANDI
Destekten faydalanabilmek için şu kriterlerin karşılanması gerekiyor:
Mülkün en az 2 yıldır kullanılmıyor olması
Yapının 2007 yılından önce inşa edilmiş olması
Başvuru sahiplerinin bu şartları belgelemeleri zorunlu tutuluyor.
10 YIL KALICI KULLANIM ZORUNLU, AKSİ HALDE PARA GERİ ALINACAK
Sağlanan desteğin amacı doğrultusunda kullanılmadığı tespit edilen durumlarda, ödenen meblağın tamamı geri istenebiliyor. Özellikle, ilk 5 yıl içinde mülkün satılması halinde hibeye ait tüm tutar yerel yönetime iade edilecek.
BAŞVURULAR BAŞLADI, İLK ONAYLAR VERİLDİ
İrlanda Konut, Yerel Yönetim ve Miras Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Mart 2024 itibarıyla programa 35 kişi başvurdu. Bunlardan 22’sinin başvurusu onaylandı. Programın, İtalya, Japonya ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan nüfus artırma projelerine benzediği, ancak İrlanda’nın daha yüksek maddi destek sunarak öne çıktığı ifade ediliyor.