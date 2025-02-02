Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar
Ne Tesla ne Volkswagen, dünyanın en çok satan otomotiv markası yine o marka oldu. Dünyanın dört bir yanından kapış kapış alınıyor, sipariş üstüne sipariş yağıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını koruyan Toyota, 2024 yılında toplamda 10,82 milyon araç satarak beşinci yıl üst üste zirvede yer aldı.
Lexus, Daihatsu ve Hino markalarıyla birlikte satışlarında bir önceki yıla göre %3,7 düşüş yaşansa da, Volkswagen Grubu'nun 9,03 milyonluk satış rakamını geride bırakarak açık ara önde kalmayı başardı.
JAPONYA'DA TOYOTA DEPREMİ
Japonya: Toyota'nın satışlarındaki en büyük düşüş, sertifikasyon testlerinde yaşanan skandallar ve Prius gibi bazı modellerin üretiminin geçici olarak durdurulması nedeniyle Japonya'da görüldü. Yıllık bazda %19,7 düşüşle iç pazardaki satışları geriledi.
Kuzey Amerika: Şirket, 2,72 milyon satışla %4,3 büyüme kaydederek bölgedeki pazar payını artırdı.
Avrupa: Toyota, Avrupa'da %3,6'lık artışla 1,17 milyon araç sattı.
Asya: Çin pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle %3,1'lik bir düşüş yaşandı ve toplam satış 3,21 milyon olarak kaydedildi.
Çin: Çin’deki yerel markaların agresif büyümesi nedeniyle %6,9 düşüşle 1,78 milyon araç satışı gerçekleşti.
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Toyota, 2024 yılında hibrit ve elektrikli araç satışlarını %23 artırarak 4,53 milyon adede çıkardı.
Şarj edilmeyen hibrit modeller: 4,14 milyon adet
Şarj edilebilir hibrit modeller: 154 bin adet
Tam elektrikli modeller: 140 bin adet
Bu veriler, Toyota’nın küresel satışlarının %40,8’inin hibrit araçlardan oluştuğunu, ancak tamamen elektrikli modellerin sadece %1,4’lük bir paya sahip olduğunu gösteriyor.
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN MARKASI OLDU
2024 yılı Toyota için zorlu bir yıl olsa da, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik artan talep ve bölgesel büyümeler sayesinde küresel liderliğini sürdürüyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'daki güçlü satış performansı, şirketin gelecekteki büyüme stratejileri için kritik bir rol oynuyor.