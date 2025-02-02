Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar

JAPONYA'DA TOYOTA DEPREMİ

Japonya: Toyota'nın satışlarındaki en büyük düşüş, sertifikasyon testlerinde yaşanan skandallar ve Prius gibi bazı modellerin üretiminin geçici olarak durdurulması nedeniyle Japonya'da görüldü. Yıllık bazda %19,7 düşüşle iç pazardaki satışları geriledi.

Kuzey Amerika: Şirket, 2,72 milyon satışla %4,3 büyüme kaydederek bölgedeki pazar payını artırdı.

Avrupa: Toyota, Avrupa'da %3,6'lık artışla 1,17 milyon araç sattı.

Asya: Çin pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle %3,1'lik bir düşüş yaşandı ve toplam satış 3,21 milyon olarak kaydedildi.

Çin: Çin’deki yerel markaların agresif büyümesi nedeniyle %6,9 düşüşle 1,78 milyon araç satışı gerçekleşti.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Toyota, 2024 yılında hibrit ve elektrikli araç satışlarını %23 artırarak 4,53 milyon adede çıkardı.

Şarj edilmeyen hibrit modeller: 4,14 milyon adet

Şarj edilebilir hibrit modeller: 154 bin adet

Tam elektrikli modeller: 140 bin adet

Bu veriler, Toyota’nın küresel satışlarının %40,8’inin hibrit araçlardan oluştuğunu, ancak tamamen elektrikli modellerin sadece %1,4’lük bir paya sahip olduğunu gösteriyor.