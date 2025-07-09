Ne Tarlası Var Ne de Traktörü! Her Ay 10 Ton Üretim Yapıyor, Paraya Para Demiyor

AYNI GÜN TESLİMAT, YÜKSEK MEMNUNİYET

İstanbul’a olan yakınlık sayesinde lojistikte de önemli bir avantaj elde ettiklerini belirten Çelik, "Hasadı yaptığımız ürünleri aynı gün İstanbul’daki otel ve restoranlara ulaştırabiliyoruz. Tazelik açısından bu büyük bir fark yaratıyor. Bu nedenle çalıştığımız işletmeler işleyişten son derece memnun" dedi.

“TARIM HEP HAYALİMDİ, ŞİMDİ GERÇEK OLDU”

Turizmden tarıma geçiş sürecini anlatan Çelik, “Göcek’te yat kiralama işi yaparken hep içimde tarımla ilgili bir şeyler yapma arzusu vardı. Topraksız tarımın yükselişte olduğunu gördüm, araştırdım ve bu işe yöneldim. Bugün geldiğimiz noktada bu teknolojik sistemle kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapabiliyoruz” diye konuştu.

KİŞİSEL YATIRIMLA EKONOMİYE KATKI

Çelik, seranın kış aylarında da üretime devam etmesini sağlayan ısıtma sistemine de yatırım yaptıklarını belirterek, bu yöntemle hem istihdama hem de yerli üretime katkı sunduklarını vurguladı. Girişimci, toprağa ihtiyaç duymadan yapılan bu üretim modelinin yakın gelecekte daha fazla ilgi göreceğini dile getirdi.