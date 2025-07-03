Ne Samsung ne Xiaomi ne Huawei: En İyi Android Telefon Modeli Belli Oldu
Ne Samsung ne Xiaomi ne Huawei... Akıllı telefon performans testleriyle bilinen AnTuTu, Haziran ayının en iyi Android modellerini açıkladı. Zirvede sürpriz bir markanın yer alması dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Her geçen yıl daha güçlü donanımlarla piyasaya sürülen akıllı telefonlar, artık sadece kamera ve tasarım yarışında değil, yapay zeka desteği ve işlemci performansında da kıyasıya rekabet ediyor. AnTuTu tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan performans sıralamasında, Haziran ayının lideri teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.
Yılın en iddialı modellerinden biri olan RedMagic 10S Pro+, Haziran 2025'in en güçlü Android telefonu seçildi. Yüksek işlem gücü, gelişmiş soğutma sistemi ve RAM kapasitesiyle öne çıkan model, listenin zirvesine yerleşti. Samsung ve Xiaomi gibi dev markaların ise ilk sırada kendine yer bulamaması dikkat çekti.
İşte En İyi Android Telefonlar...
1-RedMagic 10S Pro+
2-Vivo X200 Ultra
3. OPPO Find X8 Ultra
4. Vivo X200s
5. iQOO Neo 10 Pro+
6. Honor GT Pro
7. OnePlus Ace 5 Pro
8. OnePlus 13
9. iQOO 13
10. Redmi K80 Extreme Edition