Ne Samsung ne Xiaomi ne Huawei: En İyi Android Telefon Modeli Belli Oldu

Her geçen yıl daha güçlü donanımlarla piyasaya sürülen akıllı telefonlar, artık sadece kamera ve tasarım yarışında değil, yapay zeka desteği ve işlemci performansında da kıyasıya rekabet ediyor. AnTuTu tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan performans sıralamasında, Haziran ayının lideri teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.