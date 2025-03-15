Ne Sabancı Ne Ülker Ne de Doğuş! Koç Holding Tüm Rakiplerini Solladı! Dünya Sıralamasına Girdi

SABANCI, BORUSAN, DOĞUŞ...

Sabancı Holding, hisselerinin yaklaşık yüzde 32’sinin ailede olmasıyla 13.44 milyar dolarlık gelir elde ederken, Borusan (6.37 milyar dolar), Zorlu (6.21 milyar dolar) ve Doğuş (5.20 milyar dolar) hisselerinin yaklaşık yüzde 75’inin ailede olduğu şirketler olarak sıralamada kendine yer buldu.