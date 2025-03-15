Ne Sabancı Ne Ülker Ne de Doğuş! Koç Holding Tüm Rakiplerini Solladı! Dünya Sıralamasına Girdi
Dünyanın en büyük aile şirketleri açıklandı. Türkiye’den listeye giren 7 şirket arasında Koç Holding, en üst sırada yer alarak ilk 20’ye girmeyi başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
EY ve St. Gallen Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Dünyanın En Büyük 500 Aile Şirketi araştırmasının 2025 sonuçları yayımlandı. Türkiye’den 7 şirketin dahil olduğu sıralamada, Koç Holding en yüksek konumda yer alarak ilk 20’ye giren ilk Türk şirketi oldu.
TÜRK ŞİRKETLERİ LİSTEDE
Araştırmada yer alan diğer Türk şirketleri ise şu şekilde sıralandı:
Yıldız Holding (Ülker): 107.
Anadolu Grubu: 119.
Sabancı Holding: 147.
Borusan: 318.
Zorlu: 322.
Doğuş: 383.
Koç Holding, 67.79 milyar dolarlık geliriyle listeye en üst sıradan girerken, hisselerinin yaklaşık yüzde 50’sinin aile kontrolünde olmasıyla dikkat çekti. Yıldız Holding, 17.06 milyar dolarlık gelirle sıralamada yer alırken, onu 15.87 milyar dolarlık geliriyle Anadolu Grubu takip etti.
SABANCI, BORUSAN, DOĞUŞ...
Sabancı Holding, hisselerinin yaklaşık yüzde 32’sinin ailede olmasıyla 13.44 milyar dolarlık gelir elde ederken, Borusan (6.37 milyar dolar), Zorlu (6.21 milyar dolar) ve Doğuş (5.20 milyar dolar) hisselerinin yaklaşık yüzde 75’inin ailede olduğu şirketler olarak sıralamada kendine yer buldu.
LİSTENİN ZİRVESİNDE WALMART YER ALDI
Dünyanın en büyük aile şirketleri listesinde ilk sırayı ABD merkezli Walmart aldı. Araştırma, aile şirketlerinin küresel ekonomideki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Koç Holding’in gösterdiği performans Türkiye adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.