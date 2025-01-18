Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn Türkiye'de 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı
Ne öğretmen, ne doktor ne avukat ne mühendis... LinkedIn'in yeni araştırmasına göre, 2025 yılında en çok talep gören meslekleri açıkladı. İşte Linkedin'in verilerine göre 2025'te yükselişe geçecek 15 meslek.
Kaynak: Haber Merkezi
Linkedin'in yeni araştırmasına göre, 2025 yılında en çok talep gören meslekleri belirledi. Yapay zekanın iş dünyasını dönüştürmesiyle birlikte, geleneksel mesleklerin yerini yeni ve heyecan verici iş imkanları aldı. Ne öğretmen, ne doktor ne avukat ne mühendis... İşte Linkedin'in verilerine göre 2025'te yükselişe geçecek 15 meslek.
15. HAZİNE MÜDÜRÜ
Hazine müdürleri, şirketlerin finansal kaynaklarını yönetir ve nakit akışını optimize eder. Kredi aracılığı ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren bu pozisyon, %30 kadın, %70 erkek cinsiyet dağılımına sahiptir.
14. SEYAHAT DANIŞMANI
Seyahat danışmanları, bireylerin seyahat ihtiyaçlarını organize eder ve yönlendirir. Seyahat planları ve otelcilik sektörlerinde görev yapan bu profesyonellerin cinsiyet dağılımı %57 kadın, %43 erkek olarak belirlenmiştir.
13. FİLO MÜDÜRÜ
Filo müdürleri, şirketlerin araç filolarını etkin bir şekilde yönetmekle sorumludur. Deniz taşımacılığı ve nakliye sektörlerinde görev alan bu pozisyon, %10 kadın, %90 erkek cinsiyet dağılımına sahiptir.
12. KAPI GÖREVLİSİ
Kapı görevlileri, otelcilik ve büyük hizmet sektörlerinde misafirlere kişisel hizmet sunar. Bu meslek, %39 kadın, %61 erkek cinsiyet dağılımına sahip olup, konaklama hizmetleri sektöründe öne çıkmaktadır.
11. CEO İDARİ ASİSTANI
CEO idari asistanları, şirketlerin CEO’larına idari ve organizasyonel destek verir. Sermaye piyasaları ve kimyasal üretim sektörlerinde yoğun talep gören bu pozisyon, %79 kadın, %21 erkek cinsiyet dağılımına sahiptir.
10. TEKNİK GÖREVLİ
Teknik görevliler, mühendislik, teknoloji ve kalite kontrol gibi alanlarda çalışan profesyonellerdir. Deniz taşımacılığı ve havacılık sektörlerinde sıkça rastlanan bu mesleğin cinsiyet dağılımı %11 kadın, %89 erkek olarak belirlenmiştir.
9. VAKA YÖNETİCİSİ
Vaka yöneticileri, sağlık, sosyal hizmetler ve rehabilitasyon gibi sektörlerde çalışarak bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için destek sağlar. Cinsiyet dağılımı %62 kadın, %38 erkek olan bu meslek, sağlık ve sosyal hizmetler alanında önemli bir yer tutmaktadır.
8. TİCARİ DİREKTÖR
Ticari direktörler, şirketlerin ticari başarısını artırmak için iş geliştirme, satış ve pazarlama süreçlerini yönetir. Kimyasal üretim ve makine imalatı sektörlerinde görev yapan bu pozisyon, %25 kadın, %75 erkek cinsiyet dağılımına sahiptir.
7. YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ
Yapay zeka mühendisleri, AI teknolojilerini geliştiren ve uygulayan profesyonellerdir. Teknoloji ve bilgi sektörlerinde yoğun talep gören bu alandaki mühendislerin cinsiyet dağılımı %25 kadın, %75 erkek.
6. TIBBİ SATIŞ TEMSİLCİSİ
Tıbbi satış temsilcileri, ilaç ve sağlık ürünleri satan firmalar adına satış ve tanıtım yapan uzmanlardır. Kimyasal üretim ve dinlenme tesislerinde faaliyet gösteren bu meslek, %35 kadın, %65 erkek cinsiyet dağılımına sahip.
5. KAMYON ŞOFÖRÜ
Kamyon şoförleri, lojistik ve taşımacılık sektöründe önemli bir role sahiptir. Yük taşımacılığı yapan bu profesyonellerin cinsiyet dağılımı %5 kadın, %95 erkek olarak kaydedilmiştir. Kamyon sürme ve tedbirli araç sürme gibi yetenekler bu meslekte yaygın olarak bulunur.
4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANI
Sürdürülebilirlik uzmanları, organizasyonların çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejiler geliştirir. Tekstil, işletme danışmanlığı ve teknoloji sektörlerinde ön planda olan bu mesleğin cinsiyet dağılımı %65 kadın, %35 erkek.
3. UÇAK TEKNİSYENİ:
Uçak teknisyenleri, uçakların bakım ve onarımından sorumlu uzmanlardır. Havacılık sektöründe yoğun talep gören bu meslek, aynı zamanda askeri ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da kendine yer buluyor. Cinsiyet dağılımı %8 kadın, %92 erkek olarak belirlenmiş.
2. SÖZLEŞME UZMANI
Sözleşme uzmanları, şirketlerin sözleşme süreçlerini yöneten profesyonellerdir. Müzakere, sözleşme yönetimi ve anlaşmalar gibi yetkinliklere sahip olan bu uzmanlar, yolculuk planları, işletme danışmanlığı ve kimyasal üretim sektörlerinde yoğun talep görmekte. Cinsiyet dağılımı ise %53 kadın, %47 erkek.
1. MAKİNİST
Makinistler, demiryolu taşımacılığında yolcu ve yük trenlerinin güvenli bir şekilde işletilmesinden sorumlu profesyonellerdir. En yaygın yetenekleri arasında araştırma, bakım ve onarım yer alırken, bu meslek özellikle ulaşım ve lojistik sektörlerinde dikkat çekiyor. Cinsiyet dağılımı ise %21 kadın, %79 erkek olarak belirlenmiş.