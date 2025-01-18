Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn Türkiye'de 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı

9. VAKA YÖNETİCİSİ

Vaka yöneticileri, sağlık, sosyal hizmetler ve rehabilitasyon gibi sektörlerde çalışarak bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için destek sağlar. Cinsiyet dağılımı %62 kadın, %38 erkek olan bu meslek, sağlık ve sosyal hizmetler alanında önemli bir yer tutmaktadır.

8. TİCARİ DİREKTÖR

Ticari direktörler, şirketlerin ticari başarısını artırmak için iş geliştirme, satış ve pazarlama süreçlerini yönetir. Kimyasal üretim ve makine imalatı sektörlerinde görev yapan bu pozisyon, %25 kadın, %75 erkek cinsiyet dağılımına sahiptir.

7. YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ

Yapay zeka mühendisleri, AI teknolojilerini geliştiren ve uygulayan profesyonellerdir. Teknoloji ve bilgi sektörlerinde yoğun talep gören bu alandaki mühendislerin cinsiyet dağılımı %25 kadın, %75 erkek.