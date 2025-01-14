Ne Nişantaşı, Ne Etiler, Ne Cihangir: İstanbul'da Yaşam Kalitesinin En Yüksek Olduğu Semt Belli Oldu
İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu semtler belli oldu. Ne Nişantaşı, ne Etiler, ne de Cihangir, listenin başındaki semt bakın hangisi çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, birbirinden farklı yüzler barındırıyor. Bu karmaşanın içinde, yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve modern yaşam sunan semtler de bulunuyor. Peki, İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu semtler hangileri? İşte detaylar...
10. Arnavutköy (Beşiktaş)
Tarihi taş evleri, dar sokakları ve Boğaz manzarasıyla Arnavutköy, İstanbul’un en romantik semtlerinden biridir. Sahil şeridinde keyifli yürüyüşler ve nezih bir yaşam sunar.
9. Fenerbahçe (Kadıköy)
Sahil şeridi, parkları ve modern konutlarıyla Fenerbahçe, aileler için ideal bir semttir. Yat limanı ve spor alanları, aktif bir yaşamı tercih edenler için cazip imkanlar sunar.
8. Yeniköy (Sarıyer)
Boğaz’ın sakinlik sunan diğer semtlerinden biri olan Yeniköy, deniz manzaralı restoranları ve sakin sokaklarıyla dikkat çeker. Tarihi köşkleri ve yeşil dokusuyla öne çıkar.
7. Kuzguncuk (Üsküdar)
Tarihi dokusunu koruyan Kuzguncuk, renkli ahşap evleri, samimi atmosferi ve komşuluk kültürüyle nostaljik bir yaşam sunar. Yeşil alanları ve sahil yürüyüş yollarıyla huzurlu bir semttir.
6. Tarabya (Sarıyer)
Boğaz kıyısında sakin bir yaşam sunan Tarabya, doğa ile iç içe bir atmosfer arayanların tercihidir. Lüks villaları, balık restoranları ve huzurlu sokaklarıyla dikkat çeker.
5. Cihangir (Beyoğlu)
Tarihi dokusuyla dikkat çeken Cihangir, sanatçıların ve entelektüellerin buluşma noktasıdır. Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi binaları ve özgün kafeleri ile semt, huzur ve ilham arayanlar için idealdir.
4. Etiler (Beşiktaş)
Lüks konutları, alışveriş merkezleri ve kaliteli restoranlarıyla Etiler, İstanbul’un seçkin semtlerinden biridir. Güvenli ve modern bir çevre arayanlar için idealdir.
3. Moda (Kadıköy)
Anadolu Yakası’nın incisi olan Moda, sahil şeridi, vintage kafeleri ve sanatsal etkinlikleriyle bohem bir yaşam sunar. Hem aileler hem de genç profesyoneller için popüler bir seçenektir.
2. Nişantaşı (Şişli)
Moda, sanat ve lüksün buluştuğu Nişantaşı, sosyal hayatın kalbinin attığı semtlerden biridir. Butikler, kafeler ve kültürel etkinliklerle dolu bu semt, modern bir yaşam tarzı sunar.
1. Bebek (Beşiktaş)
Boğaz manzarası, lüks restoranları ve sakin atmosferiyle İstanbul’un en prestijli semtlerinden biridir. Sahil yürüyüş yolları ve kafeleri, Bebek’i keyifli bir yaşam merkezi haline getirir.