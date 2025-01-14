Ne Nişantaşı, Ne Etiler, Ne Cihangir: İstanbul'da Yaşam Kalitesinin En Yüksek Olduğu Semt Belli Oldu

10. Arnavutköy (Beşiktaş)

Tarihi taş evleri, dar sokakları ve Boğaz manzarasıyla Arnavutköy, İstanbul’un en romantik semtlerinden biridir. Sahil şeridinde keyifli yürüyüşler ve nezih bir yaşam sunar.

9. Fenerbahçe (Kadıköy)

Sahil şeridi, parkları ve modern konutlarıyla Fenerbahçe, aileler için ideal bir semttir. Yat limanı ve spor alanları, aktif bir yaşamı tercih edenler için cazip imkanlar sunar.

8. Yeniköy (Sarıyer)

Boğaz’ın sakinlik sunan diğer semtlerinden biri olan Yeniköy, deniz manzaralı restoranları ve sakin sokaklarıyla dikkat çeker. Tarihi köşkleri ve yeşil dokusuyla öne çıkar.